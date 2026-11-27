Tai patvirtina ir naujausi Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys: nuo programos pradžios standartizuotas mirtingumas nuo išeminės širdies ligos ir cerebrovaskulinių ligų sumažėjo beveik perpus.
Prevencinės programos pradžia
Programos idėja gimė 2001 m., o jai įgyvendinti prireikė maždaug penkerių metų. Tuometė situacija, pasak prof. A. Laucevičiaus, buvo prasta: Lietuvoje sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis bei šių ligų nulemtas mirčių skaičius buvo vieni didžiausių Europoje, kraujospūdį kontroliuoti pavykdavo vos 5–8 proc. gydomų hipertenzija sergančių pacientų, o statinai, nepaisant itin paplitusios dislipidemijos, klinikinėje praktikoje beveik nebuvo skiriami.
„Iki programos buvo veikiama „gaisrų gesinimo“ režimu. Dėmesys buvo skiriamas jau užleistų, sunkių formų ligoms – kai reikia atlikti intervenciją per kateterį ar širdies operaciją. Šeimos medicinos įstaigos prevencijos beveik nevykdė, o pirminės ir specializuotos grandžių darbas nebuvo koordinuojamas“, – prisimena profesorius.
Įkvėpimo ieškota užsienyje – Suomijos Šiaurės Karelijos regione, kur vykdyta viena sėkmingiausių pasaulyje širdies ligų prevencijos programų ir JAV vykdoma Framinghamo programa. 2005 m. prof. A. Laucevičius sukvietė kolegas – profesorius Marių Migliną, Vytautą Kasiulevičių, Žanetą Petrulionienę ir Dalių Jatužį – ir pristatė būsimos programos viziją. Programa pradėta vykdyti 2006 m. ir apėmė du lygius: pirminę sveikatos priežiūrą ir specializuotus centrus didesnės rizikos pacientams.
„Iš pradžių aktyvumas buvo labai žemas. Teko daug važinėti, susitikti su daugybe pirminės sveikatos priežiūros įstaigų atstovų, ieškoti įstaigų, kurios galėtų vystyti specializuotą prevencijos grandį. Žingsnis po žingsnio programa įsibėgėjo, o atvejų skaičius ėmė sparčiai didėti“, – pasakoja jis.
Cholesterolio gydymas: pokyčių teko laukti daugiau nei dešimtmetį
Lygiagrečiai vyko ir ilga kova dėl cholesterolį mažinančių vaistų – statinų – prieinamumo. 2002 m. jie buvo kompensuojami tik sunkiausiems pacientams – patyrusiems infarktą ar po širdies operacijos. Vėliau kompensavimo sąlygos pamažu buvo plečiamos, o 2015 m. pabaigoje priimtas sprendimas statinus kompensuoti ir pirminės prevencijos pacientams. Šios tvarkos įgyvendinimas prasidėjo 2016 m.
Pirmieji prevencinės programos duomenys parodė didelį dislipidemijos (padidėjusio cholesterolio ir mažo tankio cholesterolio) gydymo poreikį: dislipidemija, kartu ir aterosklerozės vystymasis nustatyti maždaug 90 proc. programos dalyvių, o padidėjęs kraujospūdis – 50–60 proc., taip pat plačiai paplitęs pilvinis nutukimas.
„Kai pradėjome normaliai mažinti lipidus, labai gražiai susikirto dvi kreivės. Apie 2016-uosius atsirado mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažėjimo tendencija, ypač šioje didelės rizikos grupėje, ir tai sutapo su laikotarpiu, kai statinų vartojimas pradėjo didėti (įsibėgėti)“, – sako prof. A. Laucevičius. Hipertenzijos kontrolė iki 2013 m., jo teigimu, pagerėjo nuo 5–8 iki daugiau nei 20 proc., ir tai labai lėmė naujų vaistų, ypač vaistų derinių vienoje tabletėje – politablečių – atsiradimas ir skyrimas pacientams.
Ką rodo naujausia statistika
Pokyčiai matyti vaistų vartojimo rodikliuose: pagal antilipidinių vaistų suvartojimą Lietuva jau lenkia Latviją ir Estiją ir artėja prie Norvegijos bei Švedijos.
„Higienos instituto duomenys liudija, kad judame gera linkme. Nuo 2015–2016 m. rezultatai gerėja, mirčių mažėja – išskyrus pandemijos metus, kai rodikliai buvo šoktelėję. Jau nebesame tarp tų, kuriems dėl širdies ir kraujagyslių ligų sekasi blogiausiai. Žinoma, prie to prisideda ir modernioji medicina – daugiau diagnostikos, ankstyvesnis ligų nustatymas“, – vertina profesorius.
Pokyčių, anot jo, buvo tikimasi, tačiau jiems reikėjo laiko. JAV vykdytos Framinghamo širdies studijos rezultatai taip pat išryškėjo praėjus maždaug 20 metų nuo jos pradžios. Lietuvoje pagerėjimo tendencijos pradėjo ryškėti kiek anksčiau – maždaug po 15 metų.
Mažiau tablečių – geresnė kontrolė
Vienu svarbių pokyčių prof. A. Laucevičius vadina gydymo supaprastinimą. Lietuvoje pacientams vis plačiau prieinamos politabletės, kuriose vienoje tabletėje derinamos kelios veikliosios medžiagos.
„Pacientams sunku vartoti visą saują vaistų. Kai kelios veikliosios medžiagos suderintos vienoje tabletėje, gydymas tampa paprastesnis, žmonės geriau laikosi paskirto režimo ir rečiau jį nutraukia. Tikėtina, kad tai prisidėjo ir prie geresnės hipertenzijos kontrolės. Pagal tokių derinių prieinamumą esame vieni geriausių Europoje“, – pabrėžia jis.
Kodėl atsipalaiduoti dar per anksti?
Nors rodikliai gerėja, prof. A. Laucevičius situaciją vadina vis dar sudėtinga: mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje užfiksuojama maždaug 2,5–3 kartus daugiau nei nuo onkologinių ligų. Tačiau panaši situacija, anot jo, yra ir kitose pasaulio šalyse.
Programoje kasmet dalyvauja beveik 400 tūkst. žmonių – daugiausia iš visų valstybės finansuojamų prevencijos programų. Šiuo metu ji pasiekia apie 40 proc. tikslinės grupės, o siekiama įtraukti 60 proc. ir daugiau.
„Džiaugiuosi, kad ši programa nežlugo, kaip neretai nutinka su pradėtais darbais, bet įgijo savo gyvenimą ir toliau veikia. Žmonės vis geriau supranta prevencijos, ankstyvos aterosklerozės ir hipertenzijos diagnostikos ir gydymo naudą, bendruomenė įsitraukia, o programa pasiekia ne tik miestų, bet ir kaimo gyventojus“, – vertina prof. A. Laucevičius.
Programos sąlygos taip pat atnaujintos: suvienodintas vyrų ir moterų dalyvavimo amžius – dabar gali tikrintis 40–60 metų asmenys, išplėstas atliekamų tyrimų sąrašas. Patikrą galima atlikti ir kaimo vietovių šeimos gydytojų centruose, o nustačius didesnę riziką pacientai gali būti siunčiami išsamiau ištirti į specializuotus centrus.
Ateityje, anot profesoriaus, daugiau dėmesio teks kardiometaboliniams rizikos veiksniams – prediabetui, nutukimui, inkstų pakitimams, kuriuos jis vadina XXI a. rykšte.
Profilaktinė patikra – nelaukiant pirmųjų simptomų
Svarbiausia žinia, kurią norėtų perduoti programos sumanytojas, – širdies ir kraujagyslių ligos ilgą laiką gali būti nebylios.
„Organizme jau gali vystytis aterosklerozė, o simptomų dar nebūti. Neretai jų nebūna net ir toli pažengusios ligos atveju. Todėl nereikėtų laukti, kol pradės skaudėti širdį ar svaigti galva. 40–60 metų žmonės – aktyvūs, dirbantys, valstybei be galo svarbūs. Valstybė suteikia galimybę pasitikrinti – ja reikia pasinaudoti“, – ragina prof. A. Laucevičius.
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