Laso: apie gynybos planą ir kertinių žalgiriečių išjungimą

Pablo Laso auklėtiniai anksti susikrovė persvarą ir vėliau neišvengė susvyravimų, bet galiausiai triumfavo 85:70.
„Anadolu Efes“ pastaraisiais metais nėra priskiriami prie favoritų Eurolygoje, bet žalgiriečius nugali ketvirtą kartą paeiliui.
Po rungtynių varžovų strategas džiaugėsi tuo, kaip buvo įgyvendintas gynybos planas ir kaip pavyko pristabdyti „Žalgirio“ aukštaūgius.
„Visų pirma – sveikinimai mano žaidėjams su pergale. Nuo pat pradžios jos nusipelnėme. Pirmame kėlinyje mačiau švieslentėje „21:12“ ir tai suteikė mums pasitikėjimo. Kontroliavome situacijas, nuo kurių anksčiau kentėjome. Kova dėl kamuolių klaidos. Šiandien buvome solidūs, suklydome tik 12 kartų ir laimėjome kovą dėl kamuolių prieš labai fizišką komandą.
Pasitempėme gynyboje, supratome varžovų stiprybes ir kaip gintis prieš tokį didelį vyruką kaip Valančiūnas. Padėjome vieni kitiems. Tai palengvino mūsų darbą puolime, judinome kamuolį, dalinomės juo ir radome laisvus žaidėjus. Džiaugiuosi pergale.
Suprantu, kad dar tik sezono pradžia. Atrodo, kad sezonas jau seniai prasidėjo, bet praėjo tik 20 dienų, tad dar liko ilgas kelias, bet džiaugiamės pergale“, – teigė P.Laso.
– Minėjote, kad pavyko pristabdyti „Žalgirio“ puolimą. Koks buvo gynybos planas stabdant Joną Valančiūną, Ąžuolą Tubelį ir kitus?
– Man buvo akivaizdu, kad reiks žaisti fiziškai. Dėl to startavome su Collinu Malcolmu ir P.J.Dozieru. Taip galėjome visiems pasiūlyti tinkamus oponentus. Esu treniravęs Nigelą, žinau, koks svarbus jis yra šiai komandai, nes vadovauja puolimui, P.J. gerai su juo padirbėjo. Collinas gerai gynėsi prieš Edwardsą. Jį sustabdyti nėra lengva. Jis surinko 16 taškų, matėme jo metimus ir pasirinktas atakas, žinome, kad jis yra taškų rinkėjas ir visi žaidėjai, kurie su juo dirbo, gerai padirbėjo.
Šiek tiek paaukojome Payne’ą, kad gynyboje dirbtų su Butkevičiumi, nors jam trūko ūgio. Planas buvo geras, nes nuo suolo kilę žaidėjai gerai suprato, ką norime daryti ir pridėjo mums postūmio. Jordanas Loydas, Santi Yusta ir DaRonas Russellas buvo pasirengę. Visi suprato, kad šiandien bus svarbūs visais momentais. Valančiūnas šį sezoną turėjo rungtynių, kuriose dominavo. Šiandien negalėjome to leisti. Bruno Fernando ir Kai’us Jonesas gerai padirbėjo su tokiu kūnu. Mūsų strategija suveikė. Aišku, yra kur tobulėti, bet, manau, kad mūsų gynybos strategija suveikė labai gerai. Sulaikėme „Žalgirį“ iki 70 taškų.
– Kas trečiame kėlinyje nutiko rungtynių tęsti negalėjusiam P.J.Dozierui?
– Manau, kad tai nutiko statant nugarinę užtvarą. Kartais, kai į tave trenkiasi, būni pasirengęs, o jis šįkart to nesitikėjo ir praleido smūgį į nugarą. Manau, kad jis to nesitikėjo. Pažiūrėsime rytoj. Šiandien rungtynių jis tęsti negalėjo, bet jo situaciją patikrinsime grįžę į Stambulą. Tikimės, kad nieko rimto.
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