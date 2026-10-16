Williamsas-Gossas: apie patirtus skausmus ir sunkų sugrįžimą

Kauno ekipoje jau žaidė Nigelas Williamsas-Gossas, tačiau trečiajame kėlinyje jis sužaidė vos pora minučių ir buvo pasodintas ant atsarginių žaidėjų suolelio iki mačo pabaigos.
„Vis dar jaučiu skausmą. Vakar turėjau pirmą treniruotę su komanda ir maniau, kad reikia bandyti. Jaučiau diskomfortą jau pirmoje pusėje“, – kalbėjo gynėjas.
– Skausmą jutote nuo pat mačo pradžios?
– Taip šiek tiek. Prieš pertrauką pradėjau jausti jau gerokai stipriau. Trečiam kėlinyje pajutau, kad nebegaliu žaisti.
– Kaip atrodė visas laikotarpis, kai nerungtyniavote?
– Buvo sunku. Trūksta treniruočių, kadangi negalėjau dirbti su komanda iki pat vakar. Tvarkaraštis yra įtemptas ir bandau paruošti savo kūną kuo greičiau, bet kol kas situacija yra kokia yra.
– Kur šiuo metu matote daugiausiai problemų?
– Komandos chemija. Visi bandome prisitaikyti vienas prie kito ir tapti vieningai veikiančiu dariniu.
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