Brownas: apie „Žalgirio“ būtinybę tobulėti nenudžiuginusį savo pasirodymą

Žalgiriečiai išvykoje nepasipriešino Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahče“, namie neprilygo ir prie favoritų nepriskiriamam Stambulo „Anadolu Efes“ (70:85).
Vienu iš pozityvesnių ženklų virto Sterlingo Browno pasirodymas – 21 minutė, 13 taškų (2/5 dvitaškių, 3/4 tritaškių), 4 atkovoti kamuoliai, klaida, 2 pražangos ir 12 naudingumo balų.
Vis dėlto gynėjas labiau buvo susitelkęs buvo į komandos rezultatus, o tai iliustruoja ir ketvirtame kėlinyje jo užsidirbta techninė pražanga, kai skirtumas tarp komandų išaugo iki 20 taškų (57:77).
Po rungtynių S.Brownas pripažino, kad neliko patenkintas komandos startu, bet neskubėtų spausti panikos mygtuko.
„Mes skubėjome, klydome, prametėme metimus. Reikia nukelti prieš juos kepurę, jie gerai vykdė planą ir išnaudojo mūsų klaidas. Pradžioje klydome per daug, o tai virsta papildoma varžovų ataka. Sunku, bet nenutiko nieko, ko negalėtume pataisyti“, – teigė amerikietis.
– Kas pavyko geriau, kai sugrįžote antrojo kėlinio pabaigoje?
– Pagavome ritmą, mažiau klydome, pataikėme. Viskas buvo gerai. Bandėme sugrįžti iš atsilikimo, bet reiktų taip žaisti nuo pirmų sekundžių. Reikia tokio ritmo ir energijos, bet tai galima pataisyti.
– Per pirmąsias 15 minučių suklydote aštuonis kartus, ką labiausiai reikia taisyti?
– Sunku. Dar pratinamės vienas prie kito, turime daug vyrukų, kurie gali rinkti taškus ir turime išmokti žaisti kartu. Ankstyva sezono stadija, dar aiškinamės, kaip išnaudoti visų vyrukų stiprybes. Turime žaisti kartu, judinti kamuolį, rasti laisvą vyruką ir užbaigti atakas. Nereikia nukabinti nosių, klydome, prametėme, tai yra krepšinis. Nenorime, kad taip nutiktų, bet reikia tai nusipurtyti ir judėti tolyn.
– Sekmadienį laukia vietinis frontas, penktadienį – kitas Eurolygos turas. Kas bus svarbiausia atsigaunant psichologiškai?
– Turime ir toliau žaisti kaip komanda, rasti chemiją ir brolybę, kurios mums reikia. Namuose ar išvykoje, turime žaisti kartu, tai yra viskas, ką turime. Laukėme šio mačo, bet žaidimas tuo gražus, kad po kelių dienų turėsime kitą progą ir reikia tam ruoštis. Tikiu šia komanda, turime daug talento, vyrukų, kurie nori žaisti ir būti čia. Tikiu komanda ir trenerių štabu. Esu buvęs blogesnėse situacijose, galime viską apversti aukštyn kojomis.
– Individualiai žaidėte geras rungtynes, kaip vertinate savo integraciją į komandą?
– Lieku pasiruošęs. Kaip ir sakiau apie visus, dar aiškinamės vienas kito stiprybes, kaip pristatyti vienas kitam kamuolį ir paversti tai darniu mechanizmu. Man reikia realizuoti metimus, tai ir darysiu. Individualūs pasirodymai nėra svarbūs, jei nežaidi gerai komandiškai. Reikia mažiau klaidų ir pramestų lengvų metimų, šiandien tai mus įstūmė į duobę. Ilgas sezonas, laukia kitos rungtynės, ruošimės tam.
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