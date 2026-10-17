Didžiausius skruostus turinti ukrainietė parodė, kaip atrodė prieš plastines operacijas: sunku patikėti

Interneto žvaigždė ne kartą gulėsi ant plastikos chirurgų operacinio stalo. Moteris atvirai dalijasi savo išvaizdos pokyčiais ir neslepia, kokias grožio procedūras bei operacijas yra atlikusi.
Be to, tinklaraštininkė nevengia parodyti ir senų nuotraukų, kuriose ji įamžinta dar prieš plastines operacijas.
Parodė, kaip atrodė anksčiau
Šį kartą savo „Instagram“ istorijose Anastasia Pokreshchuk pasidalijo archyvine nuotrauka, kurioje užfiksuota prieš visas plastines operacijas.
Vienas sekėjas pasiteiravo, kaip ji pati apibūdintų savo tuometinę išvaizdą.
Tinklaraštininkė atsakė trumpai ir aiškiai: „Įprasta.“
Atskleidė, kokias plastines operacijas atliko
Per daugelį metų Anastasia Pokreshchuk ne kartą kreipėsi į plastikos chirurgus, siekdama pakeisti savo išvaizdą.
Bene labiausiai ją išgarsino skruostikaulių didinimas, dėl kurio moters veidas įgavo itin išskirtinius bruožus.
Tačiau tai – tik viena iš daugelio jos atliktų grožio procedūrų ir operacijų. Tinklaraštininkei taip pat buvo atlikta krūtų didinimo operacija. Norint pasiekti trokštamą rezultatą, jai teko operuotis ne vieną kartą.
Be to, moteriai buvo pašalinti Bišo riebaliniai kūneliai – skruostuose esančios riebalų sankaupos, turinčios įtakos veido formai.
A. Pokreshchuk taip pat atlikta riebalų nusiurbimo procedūra bei kūno kontūravimo operacijos. Vienos jų metu buvo suformuoti pilvo raumenų kontūrai, primenantys vadinamąjį šešių kaladėlių presą.
Tinklaraštininkė taip pat pasididino sėdmenis – jai buvo įdėtas implantas ir pakeista jų forma.
Vis dėlto šiais metais A. Pokreshchuk netikėtai nusprendė atsisakyti savo išskirtiniu bruožu tapusių skruostikaulių. Šiuo metu moteriai atliekamos reikalingos procedūros, kuriomis siekiama sumažinti skruostikaulių apimtį ir palaipsniui susigrąžinti natūralesnę veido išvaizdą.
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