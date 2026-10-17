Elono Musko vaiko mama išklojo jo asmeninio gyvenimo detales: „Tiesiog gulėjau ir galvojau: „Rimtai?“

Spalio 16-ąją kino teatruose pasirodžiusiame režisieriaus Alex Gibney dokumentiniame filme „Musk“ buvusi konservatyvių pažiūrų nuomonės formuotoja Ashley St. Clair atvirai prabilo apie santykius su Elon Musk ir po sūnaus gimimo prasidėjusį teisinį ginčą dėl vaiko globos, rašė People.
„Labai sunku suprasti, kaip veikia Elon pasaulis, kai staiga į jį patenki. Matai tik tiek, kad atrodo, jog jau žinai visą vaizdą, todėl daugiau klausimų nebeužduodi“, – dokumentiniame filme pasakojo moteris.
Beveik keturių valandų trukmės dokumentiniame filme A. St. Clair yra viena pagrindinių pašnekovių. Jame taip pat pasisako buvusi milijardieriaus žmona Justine.
Pats „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas dalyvauti filme atsisakė. Jis viešai sukritikavo kūrinį, pavadindamas jį šališku išpuoliu prieš save. Verslininkas taip pat apkaltino režisierių neobjektyvumu, o jo advokatas dėl tariamai iškraipytų faktų pagrasino teisiniais veiksmais.
Atskleidė, kaip prasidėjo santykiai
Dokumentiniame filme A. St. Clair prisiminė, kad jos pažintis su E. Musk prasidėjo 2023 metais socialiniame tinkle „Twitter“, vėliau pervadintame į „X“.
„Kai Elon pradėjo su manimi bendrauti per „Twitter“, buvau konservatyvių pažiūrų nuomonės formuotoja. Jis dažnai atsakydavo į mano įrašus. Vieną dieną sureagavo į mano Motinos dienos įrašą ir pasakė, kad turėčiau susilaukti daugiau vaikų“, – prisiminė ji.
Galiausiai milijardierius parašė jai žinutę, kurioje užsiminė norintis nuvykti į Providensą, Rod Ailando valstijoje. Netrukus moteris jau skrido privačiu lėktuvu.
„Jis buvo labai protingas ir paprastas žmogus. Elgėsi pagarbiai, tačiau tikrai buvo keistas. Buvome viešbutyje, aš jau snaudžiau šalia jo, o jis klausėsi garsinės knygos arba tinklalaidės apie Kublajų Chaną. Tiesiog gulėjau ir galvojau: „Rimtai? Jis tikrai klausosi tokių dalykų prieš miegą?“ – pasakojo A. St. Clair.
Pasak moters, netrukus E. Musk pradėjo save pristatyti kaip gerą tėvą ir vis dažniau kalbėti apie bendrus vaikus.
Jis taip pat sudarė įspūdį, kad palaiko draugiškus santykius su Grimes ir Shivon Zilis – kitomis savo vaikų motinomis.
„Jis nuolat kartodavo: „Mes turėtume susilaukti vaiko. Tu turėtum turėti daug daugiau vaikų. Turėtum turėti dešimt vaikų.“ Galiausiai paklausiau: „Na, o kaip tai atrodytų?“ – prisiminė ji.
Po sūnaus gimimo viskas pasikeitė
A. St. Clair teigimu, E. Musk su ja elgėsi maloniai iki pat jų sūnaus Romulus gimimo. Tačiau vėliau situacija esą kardinaliai pasikeitė.
Dokumentiniame filme teigiama, kad milijardierius pasitelkė savo artimą padėjėją ir asmeninių reikalų tvarkytoją Jared Birchall.
Filme paviešintame pokalbio įraše girdėti, kaip J. Birchall ir A. St. Clair aptaria galimą konfidencialumo susitarimą, kurį moteris, pasak jos pačios, atsisakė pasirašyti dėl moralinių įsitikinimų.
„Konfidencialumo susitarimas, kurį jie man pateikė, buvo pavadintas vaiko išlaikymo sutartimi. Jame buvo numatyta vienkartinė 15 milijonų dolerių išmoka, o vėliau – po 100 tūkstančių dolerių kas mėnesį 20 metų“, – atskleidė ji.
Kaip teigiama dokumentiniame filme, moteriai atsisakius pasirašyti konfidencialumo susitarimą ir viešai paskelbus, kad 2024 metų pabaigoje jiedu susilaukė vaiko, E. Musk sumažino jai mokamą mėnesinę išmoką nuo 100 tūkst. iki 40 tūkst. dolerių.
Tačiau tuo viskas nesibaigė. Dokumentiniame filme tvirtinama, kad dėl viešų moters pasisakymų milijardierius dar kartą perpus sumažino išmoką – iki 20 tūkst. dolerių per mėnesį. Apie šias aplinkybes anksčiau taip pat skelbė „The Wall Street Journal“.
„Atrodė, tarsi jis tam tikros savo pusės neatskleidė tol, kol nesusilaukiau mūsų kūdikio“, – sakė A. St. Clair.
Prabilo ir apie kitas moteris
Po santykių nutrūkimo A. St. Clair ir E. Musk įsivėlė į teisinį ginčą dėl sūnaus globos. Moteris kreipėsi į teismą, prašydama jai suteikti išimtinę vaiko globą, o milijardierius vėliau pareiškė taip pat ketinantis teisme kovoti dėl visiškos sūnaus globos. Ginčas iki šiol nėra išspręstas.
Dokumentiniame filme A. St. Clair taip pat pateikė daugiau netikėtų teiginių apie buvusį partnerį.
Pasak jos, ji sulaukė žinučių iš kitų žmonių, kurie pasakojo, kad E. Musk socialiniuose tinkluose asmeniškai rašinėjo moterims ir siūlė joms susilaukti jo vaikų.
„Japonijoje buvo moteris, kuri iš esmės tiesiog norėjo spermos donoro, ir jis sutiko jai padėti“, – teigė A. St. Clair.
Kalbėdama apie tariamą milijardieriaus bendravimą su kitomis moterimis, ji nevengė ir itin vaizdingo palyginimo.
„Jo asmeninėse žinutėse tai tarsi spermos kulkosvaidis“, – sakė ji.
Šiuo metu viešai žinoma apie 14 E. Musk vaikų, kurių jis susilaukė su skirtingomis moterimis.
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