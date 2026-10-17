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Drakas Smirdžius iš „Hario Poterio“ užaugo: pamatykite, kaip aktorius atrodo praėjus 25 metams

2026-10-17 12:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 12:47
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Hario Poterio“ filmuose Draką Smirdžių įkūnijęs aktorius Tomas Feltonas gerbėjams įsiminė dar būdamas vaikas. Nuo pirmojo filmo pasirodymo praėjo jau 25 metai, o kadaise šviesiaplaukį berniuką vaidinęs aktorius šiandien atrodo gerokai kitaip.

Tomas Feltonas (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (17)

Hario Poterio“ filmuose Draką Smirdžių įkūnijęs aktorius Tomas Feltonas gerbėjams įsiminė dar būdamas vaikas. Nuo pirmojo filmo pasirodymo praėjo jau 25 metai, o kadaise šviesiaplaukį berniuką vaidinęs aktorius šiandien atrodo gerokai kitaip.

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Pažvelkite, kaip jis pasikeitė žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tomas Feltonas

Štai ką veikia dabar

Britų aktorius T. Feltonas geriausiai žinomas dėl legendinio vaidmens visuose aštuoniuose „Hario Poterio“ („Harry Potter“) filmuose, pasirodžiusiuose 2001–2011 metais.

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Vis dėlto jo aktorinė karjera prasidėjo dar anksčiau – 1997 metais jis debiutavo filme „The Borrowers“. Pasibaigus „Hario Poterio“ filmų serijai, T. Feltonas išbandė save įvairiuose kino ir televizijos projektuose, taip pat pradėjo dainininko ir dainų autoriaus karjerą.

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2025 metų lapkričio 11 dieną T. Felton debiutavo Brodvėjuje, Niujorko „Lyric Theatre“ teatre, kur spektaklyje „Harry Potter and the Cursed Child“ („Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“) vėl įkūnijo Draco Malfoy, tik šįkart – jau suaugusį.

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Jis tapo pirmuoju originalios „Hario Poterio“ filmų aktorių komandos nariu, prisijungusiu prie prestižinį „Tony“ apdovanojimą pelniusio spektaklio.

Aktoriaus sugrįžimas sulaukė tokio didelio žiūrovų susidomėjimo, kad jo pasirodymų laikotarpis buvo pratęstas iki 2026 metų lapkričio 1 dienos. Šįkart jo personažas pasirodo jau kaip Scorpius Malfoy tėvas.

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„Tai viena iš tų situacijų, kai turi sau įžnybti, kad įsitikintum, jog nesapnuoji. Vis pagaunu save galvojant, kad sapnuoju. Su šiuo personažu atsisveikinau prieš 16 metų, o dabar vėl galiu įsijausti į jo vaidmenį – tik šįkart kaip tėvas, naujoje istorijoje“, – laidai „Today“ pasakojo T. Felton.

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