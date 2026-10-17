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TV3 naujienos > Žmonės

Garsus Lietuvos aktorius įkliuvo oro uoste: štai ką slėpė lagamine

2026-10-17 14:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 14:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujame Manto Bertulio projekte „Kitokios istorijos“ žinomi Lietuvos žmonės dalijasi negirdėtais nutikimais. Šįkart vieną tokių papasakojo ir garsus aktorius Edgaras Bechteris.

Lagaminas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Naujame Manto Bertulio projekte „Kitokios istorijos“ žinomi Lietuvos žmonės dalijasi negirdėtais nutikimais. Šįkart vieną tokių papasakojo ir garsus aktorius Edgaras Bechteris.

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Jis prisipažino, kad kartą buvo įkliuvęs oro uoste.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edgaras Bechteris

Įkliuvo oro uoste

Vaizdo įraše, kuriame jiedu kalbasi kieme prie laiptinės, Edgaras pasakojo:

„Vieną kartą bandžiau ginklus į Kubą prasivežti“, – pradėjo kalbėti jis, sulaukdamas M. Bertulio reakcijos.

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Tačiau neilgai trukus paaiškėjo, kad netikri ginklai buvo skirti pasirodymui:

„Ten istorija, tai wow... Ruošiausi į Kubą važiuoti, projektui „Salsamanai“. Pralaimėjau, ir paaiškinsiu kodėl. Žodžiu, mano idėja buvo tokia, kad norėjau padaryti poną ir ponią Smitus šokių pasirodymui. O jeigu darau, tai reikia ko? Pistoletų, kaip be pistoletų... Ir aš pradėjau ieškoti visur įtikinamų muliažų. <...> Galiausiai radau pas močiutę turguje du geležinius muliažus, labai įtikinamus.

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Įsidėjau į lagaminą, varau į oro uostą, viskas tvarkoje... Tada prie manęs prieina oro uoste apsauga, sako: ateikite čia. Niekada nebuvo tokio dalyko gyvenime. Jie sako: ką jūs turite lagamine? Du pistoletai.

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Aš stoviu, ir man tik tada nušvinta. Žinai, menininko galva – ko tik nepadaryti dėl pasirodymo“, – kalbėjo E. Bechteris.

Vėliau aktorius papasakojo, kad oro uosto darbuotojai įspėjo jį išmesti netikrus ginklus bei paaiškino, kad jei juos būtų radę Kuboje – situacija būtų buvusi kur kas rimtesnė.

 

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