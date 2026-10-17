Garsus Lietuvos aktorius įkliuvo oro uoste: štai ką slėpė lagamine

Jis prisipažino, kad kartą buvo įkliuvęs oro uoste.
Įkliuvo oro uoste
Vaizdo įraše, kuriame jiedu kalbasi kieme prie laiptinės, Edgaras pasakojo:
„Vieną kartą bandžiau ginklus į Kubą prasivežti“, – pradėjo kalbėti jis, sulaukdamas M. Bertulio reakcijos.
Tačiau neilgai trukus paaiškėjo, kad netikri ginklai buvo skirti pasirodymui:
„Ten istorija, tai wow... Ruošiausi į Kubą važiuoti, projektui „Salsamanai“. Pralaimėjau, ir paaiškinsiu kodėl. Žodžiu, mano idėja buvo tokia, kad norėjau padaryti poną ir ponią Smitus šokių pasirodymui. O jeigu darau, tai reikia ko? Pistoletų, kaip be pistoletų... Ir aš pradėjau ieškoti visur įtikinamų muliažų. <...> Galiausiai radau pas močiutę turguje du geležinius muliažus, labai įtikinamus.
Įsidėjau į lagaminą, varau į oro uostą, viskas tvarkoje... Tada prie manęs prieina oro uoste apsauga, sako: ateikite čia. Niekada nebuvo tokio dalyko gyvenime. Jie sako: ką jūs turite lagamine? Du pistoletai.
Aš stoviu, ir man tik tada nušvinta. Žinai, menininko galva – ko tik nepadaryti dėl pasirodymo“, – kalbėjo E. Bechteris.
Vėliau aktorius papasakojo, kad oro uosto darbuotojai įspėjo jį išmesti netikrus ginklus bei paaiškino, kad jei juos būtų radę Kuboje – situacija būtų buvusi kur kas rimtesnė.
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