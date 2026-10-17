Naktį Lietuvos oro uostuose kilo sumaištis: dalis lėktuvų nukreipti kitur, skrydžiai atšaukti

Lietuvos oro uostų (LTOU) komunikacijos vadovė Lina Beišinė informavo, kad Vilniaus oro uoste skrydžiai iš Romos, Amsterdamo ir Antalijos nukreipti į Rygą, iš Kopenhagos – į Kauną, o iš Frankfurto – į Gdanską. Skrydis iš Stokholmo grįžo ten pat, iš kur išskrido.
Taip pat atšaukti skrydžiai iš Vilniaus į Rygą, Kopenhagą ir Romą.
Kauno oro uoste skrydžiai iš Stanstedo, Kelno ir Maljorkos nukreipti į Rygą, iš Bario ir Kopenhagos – į Gdanską, o iš Antalijos – į Helsinkį. Krovininis skrydis iš Varšuvos nukreiptas į Prahą. Dėl sutrikimų atšaukti ir skrydžiai iš Kauno į Barį bei Kopenhagą.
Šeštadienį abiejuose oro uostuose operacijos vyksta įprastai, tačiau dienos metu galimi pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
LTOU ragina keleivius, kurių skrydžiai buvo nukreipti į kitus oro uostus arba atšaukti, dėl išsamesnės informacijos tiesiogiai kreiptis į savo oro bendroves. Skrydžių informaciją taip pat siūloma sekti Vilniaus ir Kauno oro uostų interneto svetainėse.
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