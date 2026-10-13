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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje – sumaištis: oro uostas uždarytas, vieną lėktuvą lydėjo naikintuvai

2026-10-13 14:18 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 14:18
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Vokietijoje esantis Niurnbergo oro uostas laikinai uždarytas dėl „įtariamos avarinės situacijos ore“, antradienį pranešė policijos atstovas spaudai.

Oro uostas Žygimantas Gedvila/ELTA

Vokietijoje esantis Niurnbergo oro uostas laikinai uždarytas dėl „įtariamos avarinės situacijos ore“, antradienį pranešė policijos atstovas spaudai.

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Oro uostas uždarytas prieš pat numatytą iš Graikijos Korfu salos atskrendančio lėktuvo nusileidimą.

Oro uosto atstovas spaudai nurodė, kad lėktuvas saugiai nusileido, tačiau skrydžiai tebėra sustabdyti, kol policija užtikrina teritorijos saugumą.

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Lėktuvą lydėjo naikintuvai

Atstovas taip pat patvirtino, kad lėktuvą lydėjo naikintuvai „Eurofighter“.

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Policijos atstovas spaudai teigė, kad informacija apie galimą avarinę situaciją „kol kas nepatvirtinta“.

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Nebuvo aišku, kiek policijos pareigūnų dirba įvykio vietoje.

Niurnbergas yra antras pagal dydį pietinės Vokietijos Bavarijos žemės miestas po jos sostinės Miuncheno.

Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė apie oro uosto teritorijoje galimai pastebėtus dronus.

Trys pilotai nepriklausomai vienas nuo kito pranešė kylant ar leidžiantis pastebėję objektą, kuris galėjo būti dronas.

Oro uosto tarnybos, pasienio policija ir skrydžių valdymo tarnyba nedelsdamos pradėjo paiešką, kurioje dalyvavo ir policijos sraigtasparnis. Tačiau dronų aptikti nepavyko.

Niurnbergas yra antras pagal dydį pietinės Vokietijos Bavarijos žemės miestas po jos sostinės Miuncheno.

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