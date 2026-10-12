Vokietijoje – neįprastas policijos tyrimas: prie 16-metės priekabiavo robotas?

Policijos pranešime teigiama, kad robotas palietė paauglės sėdmenis ir atliko dubens stūmimą imituojančius judesius. Dėl įtariamo seksualinio priekabiavimo pradėtas tyrimas.
Šeštadienio vakarą paauglė su dviem draugėmis stovėjo prie greitojo maisto restorano, kai prie jos iš nugaros priartėjo raudonos ir auksinės spalvos robotas, sakoma pranešime.
16-metis roboto savininkas ir jo 19-metis kompanionas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose ir jį komentavo.
Netrukus policijos pareigūnai netoli incidento vietos sulaikė įtariamuosius. 1,2 metro aukščio robotą jie rado automobilio bagažinėje, kur, kaip teigiama, jį buvo paslėpęs šešiolikmetis.
Be roboto, policija taip pat paėmė įtariamųjų mobiliuosius telefonus. Dabar pareigūnai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo sąmoningai valdomi.
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