Vilniuje ir Kaune atšaukti ir nukreipti skrydžiai: viskas dėl pavojingo orų reišikinio

„Šiandien dėl tiršto rūko Vilniaus oro uoste skrydžiai iš Bergamo ir Londono nukreipti atitinkamai į Rygos ir Gdansko oro uostus. Skrydžiai iš Varšuvos į Vilnių ir iš Vilniaus į Varšuvą atšaukti, o skrydžiai į Bergamą ir Londono Lutoną atidėti iki 14 valandos“, – komentare BNS teigė Rūta Asadauskaitė.
„Kauno oro uoste skrydis iš Kopenhagos nukreiptas į Rygos oro uostą, o skrydis iš Kauno į Kopenhagą atšauktas“, – pridūrė ji.
Kaip rodo Vilniaus oro uosto svetainė, iki pietų atšauktas orlaivio skrydis iš Varšuvos, į Gdanską nukreiptas lėktuvas iš Londono, į Varšuvą – iš Antalijos, o skrydžiai iš Vilniaus į Milaną, Stambulą, Londoną ir Tenerifę atidėti iki 14 val. Tuo metu atvykstantys mažiausiai trys orlaiviai vėluoja iki dviejų valandų, jų atvykimas suplanuotas taip pat apie 14 val.
Pagal Kauno oro uosto informaciją, jame skrydžiai taip pat šiek tiek vėluoja.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo penktadienio ryto didelėje Lietuvos dalyje nusidriekė tirštas rūkas, ribojantis matomumą.