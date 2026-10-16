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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Mokėtų iki 15 tūkst. eurų: ieško naujo Lietuvos oro uostų vadovo

2026-10-16 09:57 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 09:57
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Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) ieško naujo vadovo – įmonės valdyba paskelbė tarptautinį generalinio direktoriaus konkursą.

Vilniaus oro uoste dėl oro pavojaus buvo stabdomi skrydžiai (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (5)

Tris oro uostus valdanti bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU) ieško naujo vadovo – įmonės valdyba paskelbė tarptautinį generalinio direktoriaus konkursą.

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Pagrindiniai būsimam vadovui keliami tikslai – stiprinti Lietuvos oro susisiekimą, plėsti šaliai svarbių skrydžių krypčių tinklą ir užtikrinti efektyvią oro uostų veiklą, penktadienį pranešė LTOU.

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Be to, didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas saugios ir tvarios infrastruktūros plėtrai, aukštai keleivių ir partnerių aptarnavimo kokybei bei veiklos modernizavimui diegiant inovatyvius ir skaitmeninius sprendimus, teigiama pranešime.

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Mokėtų iki 15 tūkst. eurų

Kaip teigiama skelbime, siūlomas atlygis siekia nuo 11,5 tūkst. iki 15 tūkst. eurų (iki mokesčių). 

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Kandidatai teikti paraiškas gali iki lapkričio 16 dienos.

BNS rašė, kad daugiau nei tris mėnesius LTOU laikinai vadovaujanti generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė nuo spalio 30 dienos paliks pareigas. Ji bendrovei laikinai vadovavo nuo liepos 4 dienos, kai pakeitė tuomet atleistą kadencijos nebaigusį Simoną Bartkų.

Birželio viduryje atleidus ir kadencijos nebaigusią įmonės valdybą rugpjūčio viduryje pradėjo darbą nauja – jai vadovauja Julija Abromavičienė, joje taip pat dirba nepriklausomas narys Mantas Šukevičius ir valstybės tarnautojai Sigita Jurkšaitytė bei Rimantas Šikas.

indeliai.lt

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