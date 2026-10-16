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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskvą užgriuvo dronų ataka: paralyžiuoti visi 4 oro uostai

2026-10-16 08:24 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 08:24
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Spalio 15-osios vakarą Maskvą masiškai atakavo dronai. Bepiločių orlaivių antplūdis tęsėsi ir po vidurnakčio. Penktadienį, 0.15 val. duomenimis, esą jau buvo numušti 47 dronai.

Maskva (Elta nuotr.) (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Spalio 15-osios vakarą Maskvą masiškai atakavo dronai. Bepiločių orlaivių antplūdis tęsėsi ir po vidurnakčio. Penktadienį, 0.15 val. duomenimis, esą jau buvo numušti 47 dronai.

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Apie tai pranešė Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas, skelbia „RBC-Ukraina“, remdamasis jo pranešimais „Telegram“ kanale.

Iš pradžių S. Sobianinas pranešė, kad buvo sunaikinta 10 Maskvos link skridusių dronų. Bepiločių nuolaužų kritimo vietose dirbo specialiųjų tarnybų darbuotojai.

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Po 20 minučių Rusijos pareigūnas paskelbė apie neva numuštus dar 11 bepiločių orlaivių, o kiek vėliau pranešta apie dar 16 tariamai sunaikintų dronų.

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„Gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos numušė 12 Maskvos link skridusių bepiločių orlaivių. Nuolaužų kritimo vietose dirba specialiųjų tarnybų specialistai“, – 0.15 val. rašė S. Sobianinas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Sustabdyta Maskvos oro uostų veikla

Žinoma, kad dėl masinės dronų atakos laikinai sustabdyta visų keturių Maskvos oro uostų veikla, pranešė Rusijos federalinė oro transporto agentūra „Rosaviacija“.

Apribojimai buvo įvesti Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo ir Žukovskio oro uostuose.

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