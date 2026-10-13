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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija smogė Austrijos bendrovės degalų saugyklai Ukrainoje: žala – milžiniška

2026-10-13 14:14 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 14:14
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Rusijos pajėgos Ukrainoje atakavo Austrijos degalų prekybos bendrovės „Amic Energy“ valdomą degalų saugyklą, platformoje „Facebook“ pranešė pati bendrovė.

Rusiją sudrebino sprogimas: virš Briansko pakilo juodų dūmų stulpas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Rusijos pajėgos Ukrainoje atakavo Austrijos degalų prekybos bendrovės „Amic Energy“ valdomą degalų saugyklą, platformoje „Facebook“ pranešė pati bendrovė.

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„Rusijos pajėgos vėl smogė „Amic Energy“ degalų saugyklai, kuri jau buvo smarkiai apgadinta pirmosiomis plataus masto invazijos savaitėmis“, – sakoma bendrovės pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.

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Bendrovė priminė, kad tuo metu į saugyklos teritoriją buvo įžengę Rusijos kariai. Siekdama užkirsti kelią Rusijos pajėgoms pasinaudoti degalų atsargomis, „Amic Energy“ informavo Ukrainos valdžios institucijas apie saugykloje laikomus degalus. Per kovas sudegė keturios talpyklos, buvo apgadinta įranga. Dabar Rusijos pajėgos vėl tiesiogiai smogė šiam objektui.

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Pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos smūgiai degalų saugykloms

Pasak „Amic Energy“ vadovo Ukrainoje Gintaro Macijausko, nuo plataus masto invazijos pradžios buvo apgadintos trys degalų saugyklos, duomenų centras ir 14 degalinių. Bendrovė taip pat neteko degalinių Rusijos pajėgų laikinai užimtose teritorijose.

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Nepaisant atakų, „Amic Energy“ degalinių tinklas Ukrainoje toliau veikia įprastai. Bendrovė stiprina saugumo priemones ir rūpinasi papildoma darbuotojų apsauga, be kita ko, prie degalinių įrengia mobilias slėptuves.

„Amic Energy“ taip pat fiksuoja patirtus nuostolius ir siekia žalos atlyginimo. 2023 m. bendrovė kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), siekdama žalos atlyginimo. Preliminariais vertinimais, deklaruota žala viršija 300 mln. grivinų (apie 8,5 mln. eurų).

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