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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje įkliuvo Rusijai galimai dirbusi pareigūnė: jos telefone aptikti įrodymai

2026-10-13 12:05 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 12:05
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Ukrainoje sulaikyta pataisos įstaigos pareigūnė, įtariama teikusi žvalgybinę informaciją Rusijai, rašo „Sky News“.

Ukrainoje įkliuvo Rusijai galimai dirbusi pareigūnė: jos telefone aptikti įrodymai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainoje sulaikyta pataisos įstaigos pareigūnė, įtariama teikusi žvalgybinę informaciją Rusijai, rašo „Sky News“.

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Dnipropetrovsko srityje sulaikyta moteris dirbo pataisos įstaigos pareigūne.

Pasak kontržvalgybos tarnybos, jos akiratyje buvo Dnipre ir jo apylinkėse esantys kariniai bei savanorių organizacijų objektai.

Praėjusių metų rugsėjį moteris persikėlė iš Donecko į Dnipropetrovsko sritį.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Moteriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos

Kaip teigiama, užverbavus moterį, ji pėsčiomis arba viešuoju transportu keliaudavo po apylinkes, fotografuodavo ir filmuodavo objektus, kurie, jos manymu, galėjo būti naudojami fronto reikmėms.

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Pataisos įstaigos pareigūnė taip pat fiksuodavo apšaudymų padarinius ir rengdavo savotiškas „ataskaitas“ savo įtariamiems kuratoriams Rusijoje.

Tyrėjai pranešė radę telefoną, kuriame aptikta „bendradarbiavimo su priešu įrodymų“.

Moteris suimta be galimybės būti paleistai už užstatą. Jai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

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Jei šaudyti visus
Jei šaudyti visus
2026-10-13 12:34
Zelinskio mylimas Jarmakas senai turėjo būti sušaudytas ar jo asmeninis iždininkas kuri net išlydėjo su apsauga iš Ukrainos...nors kaltinimai korupcija
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