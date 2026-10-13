Ukrainoje įkliuvo Rusijai galimai dirbusi pareigūnė: jos telefone aptikti įrodymai

Dnipropetrovsko srityje sulaikyta moteris dirbo pataisos įstaigos pareigūne.
Pasak kontržvalgybos tarnybos, jos akiratyje buvo Dnipre ir jo apylinkėse esantys kariniai bei savanorių organizacijų objektai.
Praėjusių metų rugsėjį moteris persikėlė iš Donecko į Dnipropetrovsko sritį.
Moteriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos
Kaip teigiama, užverbavus moterį, ji pėsčiomis arba viešuoju transportu keliaudavo po apylinkes, fotografuodavo ir filmuodavo objektus, kurie, jos manymu, galėjo būti naudojami fronto reikmėms.
Pataisos įstaigos pareigūnė taip pat fiksuodavo apšaudymų padarinius ir rengdavo savotiškas „ataskaitas“ savo įtariamiems kuratoriams Rusijoje.
Tyrėjai pranešė radę telefoną, kuriame aptikta „bendradarbiavimo su priešu įrodymų“.
Moteris suimta be galimybės būti paleistai už užstatą. Jai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
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