Zelenskis: Ukraina negavo JAV perspėjimo dėl atskriejančių rusų raketų

Pasak Ukrainos vadovo, oro gynybos pajėgoms pavyko numušti didelę dalį Rusijos paleistų dronų ir raketų, tačiau ne visas.
„Charkive buvo sugriautas paprastas gyvenamasis namas. Gelbėjimo operacija tęsėsi praktiškai visą naktį – po griuvėsiais buvo ieškoma žmonių. Per šį smūgį gyvenamajam namui Charkive žuvo keturi žmonės. Reiškiu užuojautą visiems jų artimiesiems“, – rašė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidento teigimu, vien per vieną vakarą Charkive buvo sužeistas 41 žmogus.
Zelenskis prabilo apie partnerių perspėjimo stoką
V. Zelenskis taip pat pranešė apie balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą.
„Buvo surengtas ir gana klastingas balistinių raketų smūgis Kyjivui – penkios raketos pataikė į civilinę infrastruktūrą. Deja, dėl šios atakos nesulaukėme partnerių perspėjimo“, – teigė Ukrainos vadovas.
Pasak jo, žvalgybinė informacija apie Rusijos balistinių raketų paleidimą yra itin svarbi siekiant apsaugoti civilius gyventojus.
„Žvalgybiniai duomenys apie Rusijos balistinių raketų paleidimą padeda gelbėti žmonių gyvybes, ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Būtent perspėjimai apie balistines raketas padeda išvengti žmonių žūčių“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybinę informaciją iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
„Tikriausiai klausiate, ar gauname žvalgybinę informaciją iš JAV. Taip, mes ir toliau bendradarbiaujame šioje srityje“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.
A. Sybiha taip pat pažymėjo, kad naktį į antradienį oro pavojaus signalas buvo paskelbtas pavėluotai. Tačiau jis paaiškino, kad taip nutiko dėl ypatingo tipo ginkluotės, kurią panaudojo Rusija.
Apkaltino Rusiją ignoruojant Trumpo paskelbtas paliaubas
Ukrainos prezidentas taip pat sukritikavo Rusiją dėl tęsiamų smūgių energetikos infrastruktūrai, nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimo nutraukti tokias atakas.
V. Zelenskio teigimu, Ukraina dvi paras po D. Trumpo pareiškimo nesmogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ar kitiems energetikos objektams.
„Tačiau Rusija nepaklausė Amerikos prezidento. Per šį laiką rusai atakavo ir mūsų energetikos objektus, ir kritinę infrastruktūrą, taip pasiųsdami visiškai aiškų signalą, kad neketina susilaikyti nuo smūgių Ukrainai“, – pareiškė jis.
Ukrainos vadovo duomenimis, per šias dvi paras Rusijos smūgių taikiniais tapo 19 Ukrainos regionų.
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