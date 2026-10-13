Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Ukraina negavo JAV perspėjimo dėl atskriejančių rusų raketų

2026-10-13 13:00 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos pajėgos nuo pirmadienio vakaro Ukrainą atakavo daugiau kaip šimtu įvairių oro atakos priemonių, įskaitant reaktyvinius dronus, tykančiąją amuniciją ir balistines raketas. Per smūgį gyvenamajam namui Charkive žuvo keturi žmonės, o Kyjive raketos pataikė į civilinę infrastruktūrą. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Rusijos pajėgos nuo pirmadienio vakaro Ukrainą atakavo daugiau kaip šimtu įvairių oro atakos priemonių, įskaitant reaktyvinius dronus, tykančiąją amuniciją ir balistines raketas. Per smūgį gyvenamajam namui Charkive žuvo keturi žmonės, o Kyjive raketos pataikė į civilinę infrastruktūrą. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Ukrainos vadovo, oro gynybos pajėgoms pavyko numušti didelę dalį Rusijos paleistų dronų ir raketų, tačiau ne visas.

REKLAMA
REKLAMA

„Charkive buvo sugriautas paprastas gyvenamasis namas. Gelbėjimo operacija tęsėsi praktiškai visą naktį – po griuvėsiais buvo ieškoma žmonių. Per šį smūgį gyvenamajam namui Charkive žuvo keturi žmonės. Reiškiu užuojautą visiems jų artimiesiems“, – rašė V. Zelenskis.

REKLAMA

Ukrainos prezidento teigimu, vien per vieną vakarą Charkive buvo sužeistas 41 žmogus.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis prabilo apie partnerių perspėjimo stoką

V. Zelenskis taip pat pranešė apie balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą.

„Buvo surengtas ir gana klastingas balistinių raketų smūgis Kyjivui – penkios raketos pataikė į civilinę infrastruktūrą. Deja, dėl šios atakos nesulaukėme partnerių perspėjimo“, – teigė Ukrainos vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, žvalgybinė informacija apie Rusijos balistinių raketų paleidimą yra itin svarbi siekiant apsaugoti civilius gyventojus.

„Žvalgybiniai duomenys apie Rusijos balistinių raketų paleidimą padeda gelbėti žmonių gyvybes, ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Būtent perspėjimai apie balistines raketas padeda išvengti žmonių žūčių“, – pabrėžė V. Zelenskis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybinę informaciją iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

„Tikriausiai klausiate, ar gauname žvalgybinę informaciją iš JAV. Taip, mes ir toliau bendradarbiaujame šioje srityje“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.

REKLAMA

A. Sybiha taip pat pažymėjo, kad naktį į antradienį oro pavojaus signalas buvo paskelbtas pavėluotai. Tačiau jis paaiškino, kad taip nutiko dėl ypatingo tipo ginkluotės, kurią panaudojo Rusija.

Apkaltino Rusiją ignoruojant Trumpo paskelbtas paliaubas

Ukrainos prezidentas taip pat sukritikavo Rusiją dėl tęsiamų smūgių energetikos infrastruktūrai, nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimo nutraukti tokias atakas.

REKLAMA

V. Zelenskio teigimu, Ukraina dvi paras po D. Trumpo pareiškimo nesmogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ar kitiems energetikos objektams.

„Tačiau Rusija nepaklausė Amerikos prezidento. Per šį laiką rusai atakavo ir mūsų energetikos objektus, ir kritinę infrastruktūrą, taip pasiųsdami visiškai aiškų signalą, kad neketina susilaikyti nuo smūgių Ukrainai“, – pareiškė jis.

Ukrainos vadovo duomenimis, per šias dvi paras Rusijos smūgių taikiniais tapo 19 Ukrainos regionų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vašingtono ir Maskvos susitarimas dėl dyzelino EPA
Trumpui pranešus apie sandorį su Rusija – sąmyšis Europoje: „Blogas, negeras ženklas“ (21)
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
Zelenskis pasiuntė žinią Trumpui
D. Matulionis (nuotr. R. Riabovas/BNS)
Matulionis: Europa turi įvertinti savo tvirtumą principų atžvilgiu Rusijos klausimu (1)
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Ankoridže, 2025-ieji (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
„Visi keliai veda pas Putiną“: naujas Trumpo žingsnis sukėlė audrą JAV (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų