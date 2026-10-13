Trumpui pranešus apie sandorį su Rusija – sąmyšis Europoje: „Blogas, negeras ženklas“

Naujienos apie susitarimą sulaukė ne tik Europos atstovų, bet ir Kongreso kritikos. Kalbama, kad Vašingtono ir Maskvos susitarimas yra blogas ženklas regionui.
Apie D. Trumpo ir V. Putino susitarimą dėl dyzelino ir jo reikšmę Lietuvai naujienų portalui tv3.lt komentavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė.
Politologė Jakniūnaitė: „Blogas, negeras ženklas“
Nors vertinti konkrečius JAV veiksmus kol kas per anksti, profesorė D. Jakniūnaitė teigia, kad jei sandoris įvyktų, Lietuvai ir kitoms šalims regione tai būtų „blogas, negeras ženklas“.
„Iš principo yra pažeidžiama visa sankcijų sistema, kuri buvo sukurta. Jau antrus metus stebima situacija, kad D. Trumpui neįdomu, kas susitarta, kaip tai atrodo, jeigu sprendimai prisideda prie jo intereso“, – komentavo politologė.
Anot D. Jakniūnaitės, net jei Rusijos naftos kiekis nebūtų didelis, faktas, jog įvyko sandoris, būtų blogas signalas.
„Faktas, kad buvo pranešimas, jau irgi yra labai blogas“, – pridūrė politologė.
Lietuvos vadovai neslėpė nusivylimo
Pasirodžius naujienoms apie D. Trumpo ir V. Putino sandorį apie tai pasisakė Lietuvos politikai. Pirmadienį Gitanas Nausėda kalbėjo, kad Maskvos ir Vašingtono susitarimas nebuvo iš gerųjų sąrašo.
„Draugai turi kalbėti atvirai. Jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad jie yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška – tai yra bloga diena, ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą“, – LRT televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas.
Pasiteiravus, kaip šiuos Lietuvos vadovų pareiškimus galėtų vertinti D. Trumpo administracija ar joje dirbantys žmonės, politologė pažymi, kad šios reakcijos JAV prezidento administracija galėjo tikėtis. Nors Lietuvos lyderiai vengia kritikuoti JAV, tačiau negali išlikti abejingi Ukrainos klausimais, kalbėjo D. Jakniūnaitė.
„Dabar Lietuva atsiduria keblioje situacijoje, nes norime gauti JAV karius ir noras viešai nekritikuoti JAV yra labai stiprus iš valstybės aukščiausių politikų. Kita vertus, mūsų pozicija dėl Ukrainos aiški, kategoriška, ir labai nuosekli.
Čia patylėti tikrai būtų neįmanoma ir manyčiau, kad JAV administracijos žmonės [...] tikisi, kad ir Europos atstovai ir valstybės, kurios yra rytiniame flange, kritikuos“, – kalbėjo politologė.
Politinis pareiškimas ar realus veiksmas?
Naujienas apie JAV ir Rusijos sandorį dėl dyzelino premjeras M. Sinkevičius įvertino kritiškai.
„Mes tuo nesididžiuojame – tai gėdingas, negarbingas poelgis. Nežinome, ar tai vyksta iš tikrųjų, ar tai tik politinis pareiškimas. Nematau jokio rašytinio susitarimo, mačiau tik tweetus (socialinio tinklo X įrašus – red. past.)“ – „SkyNews“ komentavo ministras pirmininkas.
Politologė D. Jakniūnaitė taip pat akcentuoja, kad neretai D. Trumpo administracijos pareiškimai neišsipildo. Pavyzdžiui, JAV prezidentas jau kelis kartus yra skelbęs apie paliaubas ar pergalę dar nesibaigusiame Irano kare.
„Reikia laukti sprendimų ir veiksmų – ar nafta atvažiuos, kiek atvažiuos ir kaip. Tada aiškiai matysime. Taip pat turėkime omeny, kad yra daug pasipriešinimo iš Kongrese esančių respublikonų“, – komentavo politologė D. Jakniūnaitė.
Sandorį įgyvendinti trukdytų ir neseniai priimtas Lindsey Grahamo sankcijų paketas. Praėjusį mėnesį Kongresas priėmė plataus masto sankcijų Rusijai įstatymą, pavadintą velionio respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. Jame numatyta įvesti muitus šalims, kurios ir toliau importuoja rusišką naftą. D. Trumpas įstatymą pasirašė.
„Yra daug kabliukų ir neaiškumo“, – pridūrė ji.
Politologė taip pat akcentuoja, kad greitai turėtų vykti JAV vidurio kadencijos rinkimai. Kai kurie respublikonams rinkimuose prognozuoja katastrofišką pralaimėjimą, sako D. Jakniūnaitė.
„D. Trumpui reikia gerų žinių, ypač susijusių su ekonomine situacija. [...] Gyvenimo lygio klausimas dabar yra esminė tema JAV“, – kalbėjo politologė.
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