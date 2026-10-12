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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Net respublikonai nusisuko nuo Trumpo: jo susitarimas su Putinu sukėlė audrą

2026-10-12 07:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-12 07:19
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Septyni abiejų JAV partijų senatoriai sekmadienį paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dyzeliną nepaisant JAV nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (18)

Septyni abiejų JAV partijų senatoriai sekmadienį paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dyzeliną nepaisant JAV nuo Rusijos invazijos į Ukrainą galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius teisėtumo.

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D. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekęs susitarimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl didelio kiekio dyzelino tiekimo mainais į laikiną JAV sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas netrukus sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos (ES) ir kelių JAV įstatymų leidėjų kritikos.

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„2022 m. Kongresas aiškiai uždraudė importuoti rusiškus energijos išteklius, kad amerikiečių pinigais nebūtų finansuojamas žiaurus Putino karas prieš Ukrainą. Kongreso pozicija buvo aiški: JAV neturėtų importuoti naftos iš Rusijos, kol ši nenutrauks agresijos prieš Ukrainą ir nebesukels grėsmės mūsų NATO sąjungininkėms“, – teigiama bendrame senatorių pareiškime.

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Pareiškimą pasirašė demokratų senatoriai Jeanne Shaheen, Richardas Blumenthalis ir Ronas Wydenas bei keturi respublikonų senatoriai – Susan Collins, Lisa Murkowski, Johnas Curtisas ir Thomas Tillisas.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpas sulaukė kritikos

„Prezidento Trumpo sprendimas leisti importuoti rusišką dyzeliną į JAV tiesiogiai prieštarauja šiam įstatymui. Be to, administracija nepasikonsultavo su Kongresu ir nepateikė jokio paaiškinimo, pagrindžiančio jos sprendimą, kaip reikalaujama pagal įstatymą“, – teigiama pareiškime.

Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti V. Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus, ir paragino D. Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją.

Tačiau JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį stojo ginti šį susitarimą.

„Tai įgyvendinsime pasinaudodami visais turimais teisiniais įgaliojimais“, – duodamas interviu transliuotojui „Fox News“ pareiškė jis.

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