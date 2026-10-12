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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui užsipuolus Zelenskį, Europa stojo mūru: pasiuntė aiškią žinią

2026-10-12 07:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 07:05
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Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (20)

Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui.

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Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen po pokalbio telefonu su V. Zelenskiu pareiškė, kad Ukrainos prezidentas vadovauja savo tautos kovai už laisvę ir kad ji patikino jį visapusiškai remianti.

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„Prancūzija ir toliau palaikys Ukrainą ir prezidentą Zelenskį“, – pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis nurodė, kad sekmadienį taip pat kalbėjosi su V. Zelenskiu.

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Reikalavimai pašalinti V. Zelenskį iš prezidento pareigų pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su D. Trumpu. JAV prezidentas šeštadienį pareiškė, kad V. Zelenskis ne kartą turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti.

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„Manau, kad Ukrainai atėjo laikas turėti naują prezidentą“, – šeštadienį žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskio kritika JAV

V. Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo JAV ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas jį investicija į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratęsti.

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U. von der Leyen taip pat paskelbė, kad sudėtinga Ukrainos padėtis bus viena pagrindinių ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančio Europos Sąjungos (ES) lyderių susitikimo temų.

„Aptarsime Ukrainos finansavimo poreikius ateinantiems metams ir tai, kaip sutelkti naują tarptautinę paramą“, – sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime nurodė ji.

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Pasak EK pirmininkės, šią savaitę ES taip pat skirs papildomų lėšų dronams ir raketoms, kad sustiprintų Ukrainos gynybą ir padėtų apsaugoti jos oro erdvę. Be to, stojimo į ES derybose su Ukraina numatoma atverti dar du derybinius skyrius.

Telefonu kalbėdamasi su V. Zelenskiu U. von der Leyen taip pat pareiškė tvirtai remianti jo reikalavimą sudaryti paliaubas, kurios padėtų apsaugoti pasaulinį maisto tiekimą ir energetikos infrastruktūrą tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje. Vis dėlto galimybes įgyvendinti tokį susitarimą ji vertino pesimistiškai.

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„Prasidėjo naujas, niūresnis karo etapas“, – sakė ji. Pasak EK pirmininkės, Rusija nedaro pažangos mūšio lauke ir atakuoja civilius gyventojus toli nuo fronto linijos.

E. Macronas pareiškė, kad Rusija šiuo metu trukdo susitarti dėl paliaubų, kuriomis būtų sustabdyti išpuoliai prieš energetikos objektus, nes pastarosiomis valandomis ėmė intensyviau bombarduoti Ukrainos infrastruktūrą.

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