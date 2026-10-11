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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Financial Times“: JAV grasina neaprūpinti Ukrainos ginklais

2026-10-11 22:05 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 22:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos pareigūnų teigimu, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklais sistemą, spausdama Kyjivą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai.

Europos pareigūnų teigimu, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklais sistemą, spausdama Kyjivą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai.

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Apie tai sekmadienį rašo leidinys „Financial Times“ (FT).

Šeštadienį ir sekmadienį iš JAV pareigūnų skambučių sulaukę arba apie juos informuoti pareigūnai teigė, kad JAV daro spaudimą Europos sostinėms ir Kyjivui, siekdama sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Baltieji rūmai atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius.

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Sulaukė JAV gynybos pareigūno skambučio

Pareigūnai pridūrė, kad JAV pareigūnai, be kita ko, taip pat grasino nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija ir sustabdyti PURL – prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, pagal kurį Ukrainai perkami amerikietiški ginklai.

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„Jie skambina Kyjivui (...), jie skambina visiems (Europoje)“, – sakė vienas šaltinis, sulaukęs JAV gynybos pareigūno skambučio.

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D. Trumpas sekmadienį nustebino Kyjivą ir europiečius, kuriems jo administracija bandė daryti spaudimą, socialiniuose tinkluose paskelbęs, jog Ukraina ir Rusija susitarė dėl paliaubų ir nutraukia viena kitos energetikos infrastruktūros puolimą.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras pareiškė nieko nežinantis apie tokį susitarimą, be to, lieka neaišku, ar jam pritarė Rusija.

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Vienas iš asmenų, patvirtinusių sulaukus JAV pareigūnų skambučio, buvo V. Zelenskio patarėjas kariniais klausimais ir buvęs Ukrainos 93-iosios mechanizuotosios brigados vadas Pavlo Palisa.

Prieš pat D. Trumpui pareiškiant apie pasiektas energetines paliaubas, V. Zelenskis sekmadienį interviu transliuotojui „ABC News“ pakartojo pats siekiantis tokio susitarimo.

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„Kaip tik dabar mūsų remonto brigados Kyjive atkuria elektros ir vandens tiekimą (po ką tik surengtų Rusijos smūgių)“, – leidiniui FT sekmadienį, iškart po D. Trumpo įrašo, teigė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas, artimas V. Zelenskiui.

„Niekas negirdėjo (apie paliaubas)“, – kalbėjo jis.

Baltieji rūmai taip pat atsisakė komentuoti, ar D. Trumpas atsižvelgs į V. Zelenskio pasiūlymą priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sutikti su plataus masto 60 dienų paliaubomis, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus.

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Nieko keisto
Nieko keisto
2026-10-11 22:14
Netrukus Trumpas pradės tiekti ginklus Rusijai, nes Putinas pagrasino paskelbti turima medžiaga
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Jonas
Jonas
2026-10-11 22:22
Sakyčiau rusiją, jos naftos gamyklas ir duomenų centrus reikia atakuoti dešimt kartų stipriau. Prioritetiniais taikiniais turėtų išlikti naikintuvai bombonešiai Su-34 it kt.
Ir tegul užsikruša tas trumpas grabais. Ukraina gaus žvalgybos ir palydovinę informaciją ir Europos palydovų. O Europa nelaižys trumpui subinės. pasiūs paskui rusų laivą.
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Tikrai taip!
Tikrai taip!
2026-10-11 23:08
Yra sukis"God bless America".Dieve sergek Amerika.Ir yra kitas,kuri pats tas,parafrazuoti-nuo karo,bado,putino ir ypac Trumpo,apsaugok mus Viespatie.
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