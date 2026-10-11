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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andrius Kubilius po Trumpo kirčio Zelenskiui: „Ateina laikas“

2026-10-11 18:05 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 18:05
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JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsipuolus Volodymyrą Zelenskį, Europos Sąjungos (ES) gynybos komisaras Andrius Kubilius sekmadienį pareiškė, kad Europa ir Kyjivas turi apsvarstyti galimybę parengti savo nepriklausomą taikos Ukrainoje strategiją.

A. Kubilius (nuotr. ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui užsipuolus Volodymyrą Zelenskį, Europos Sąjungos (ES) gynybos komisaras Andrius Kubilius sekmadienį pareiškė, kad Europa ir Kyjivas turi apsvarstyti galimybę parengti savo nepriklausomą taikos Ukrainoje strategiją.

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„Iki šiol ES buvo vienintelė rimta finansinė Ukrainos rėmėja, tačiau tikėjosi, kad JAV politinė lyderystė padės atnešti taiką Ukrainai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Kubilius.

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„Ateina laikas, kai ES kartu su Ukraina turi parengti ir įgyvendinti nepriklausomą Taikos strategiją“, – teigė jis.

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Asmeninė pozicija?

Vis dėlto atrodo, kad šiuo įrašu A. Kubilius veikiau išreiškė asmeninę poziciją, o ne oficialią ES politiką.

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D. Trumpas šeštadienį paragino Ukrainą „gauti naują lyderį“. Tai JAV prezidentas pareiškė V. Zelenskiui sukritikavus Vašingtono sprendimą sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui, D. Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimus patiriant spaudimą dėl kuro kainų.

D. Trumpas apkaltino Ukrainos prezidentą blokuojant susitarimą su Maskva ir ignoruojant nurodymus nesmūgiuoti į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, nors Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje perspėjo, kad spaudimo Maskvai mažinimas padės finansuoti Kremliaus karą.

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Bruknė
Bruknė
2026-10-11 19:07
Kubilius ir Juknevičienė vertybininkai. Jie nori amžino karo iki paskutinio colio į rytus nuo Briuselio, jiems tebesėdint vertybiškose pareigose. Gabrielius, tenka pagirti, pasirinko geografiškai geresnę padėtį. Iš JAV skleisti vertybes dar saugiau.
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Tokia TSKP ožio nomenklatūrinė veislė
Tokia TSKP ožio nomenklatūrinė veislė
2026-10-11 19:25
Ožio debilius, disertacijų ir vadovėlių rašytojas, broilerių proteguotojas, - LR naikintojas ir VĖL praleido progą patylėti...
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"GELBĖTOJAS" su proveržiais į ES dugną
"GELBĖTOJAS" su proveržiais į ES dugną
2026-10-11 19:37
-Vietoje racionalios analizės – emocijos. Pabandykite ką nors racionaliau paklausti apie karą Ukrainoje, pavyzdžiui : “kokios to karo perspektyvos?”, “kiek dar žmonių turėtų žūti dėl Krymo atsiėmimo”, “kas yra didžiausi to karo naudos gavėjai” ar pan ir iš karto sulauksite infantilų emocinio sprogimo: “tu ką, palaikai Putiną???”, “tau ką, negaila Ukrainos žmonių?” ir pan. Ir čia tik optimistiniu variantu. Kur kas liūdnesnis variantas yra visiškai valdžios ir teisėsaugos toleruojami pasiūlymai šaudyti tuos, kurie užduoda “nepatogius” klausimus.
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