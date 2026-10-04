Kubilius rėžė apie Rusijos grasinimus Lietuvai: „Ant šio kabliuko tikrai neturime pasikabinti“

Apie tai naujienų portalo yv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas ir už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius.
Kam ruošiasi Rusija?
Lenkijos užsienio reikalų ministras Sikorskis sako, kad Rusija šiemet ruošia kažką labai didelio. Žiniasklaidoje šie jo žodžiai sukėlė nemažai emocijų, apie tai daug kalbama. Kaip jūs manote, ką Rusija gali ruošti?
R. Motuzas: Iš tikrųjų, man penkerius metus dirbant diplomatinį darbą Rusijoje, teko atlikti įvairias analizes. Tuo metu jau buvo po Krymo okupacijos. Šiandien turbūt galima pasakyti, kad Rusija yra neprognozuojama. Čia ir yra problema. Nuspėti, kad ji ruošia kažką didelio, turbūt negalime.
Manau, bendra situacija yra tokia, kad ne pirmą kartą Rusija eskaluoja ir didina įtampą. Kad ir kalbant apie Lietuvą – portale „Interfax“ buvo pasirodęs straipsnis, kuriame sakoma, kad kita karinė operacija bus Lietuvoje. Jis buvo išimtas – ne iš karto, po kelių valandų.
Be jokios abejonės, tai yra gąsdinimo politika. Patys Rusijos tinklalapiai neslepia, kad tai susiję su tuo, jog praėjusią savaitę, antradienį, Seime svarstėme Konstitucijos 137 straipsnio panaikinimą dėl branduolinės ginkluotės dislokavimo Lietuvoje. Ten tiesiog ciniškai šaipomasi, kad Rusija turės galimybę išbandyti savo galvutes Lietuvoje ir panašiai.
Žinoma, tai ne pirmas kartas. Tai gąsdinimas, provokacija ir spaudimas ne tik Lietuvai, bet turbūt ir Lenkijai, kitoms Europos Sąjungos valstybėms. Manyčiau, kad kartais mes, politikai, nuo tokių vertinimų taip pat turėtume susilaikyti.
Kaip tinkamai reaguoti?
Tada paklausiu jūsų paprastai – kaip žmogaus ir Lietuvoje gyvenančio žmogaus. Ką patartumėte žmonėms, pamačiusiems tokią informaciją? Pirmoji žinia gali atrodyti iš tiesų neraminanti – kalbama apie operacijas, prisimenama Ukraina. Kaip reikėtų reaguoti?
R. Motuzas: Manau, kad žmonės turi reaguoti blaiviai. Mūsų situacija yra visiškai kitokia, net lyginant su ta pačia Ukraina. Mes esame NATO nariai, esame Aljanso dalis, Lietuvoje turime savo partnerių gynybinius pajėgumus. Tai būtų pasikėsinimas ne tik į Lietuvą, bet ir į NATO Aljansą.
Šiame etape iš tikrųjų esame saugūs, kadangi turime gynybinius pajėgumus. Manau, kad tokių gąsdinimų reikia vengti, nes jie sukelia tam tikrą paniką. Žinoma, mes, politikai, mūsų gynybos ekspertai, Krašto apsaugos ministerija, kariuomenė ir visi kiti, dirbantys svarbiuose infrastruktūros objektuose, turime būti budrūs, nes tokių provokacijų gali būti ir jų jau buvo mūsų kaimyninėje Lenkijoje. Galbūt dėl to Lenkijos užsienio reikalų ministras taip aštriai ir pasisako.
Jų situacija kiek kitokia, nes visi aukšto lygio svečiai ir politikai į Ukrainą vyksta per Lenkiją. Rusija neseniai pasišaipė, kad galbūt reikėtų šiek tiek pristabdyti politikų keliones. Matėme, kad fiziškai lyg ir bandė pristabdyti – pagąsdino vadinamąjį VIP vagoną, netoliese nukrito ar sudužo dronas.
Tokių gąsdinimų yra. Tačiau šiame etape, manau, Rusija iš tikrųjų yra labai susilpnėjusi. Matome, kad karas Ukrainoje užsitęsė. Galbūt kažką didelio, jų pačių manymu, jie ruošia prieš Ukrainą, nes nori įgąsdinti prieš žiemą ir, be jokios abejonės, kuo greičiau pabaigti tą karą bei, kaip jie patys sako, švęsti pergalę. Tačiau ta pergalė, manau, yra labai toli arba jos visai nebus.
Kaip vertinti Lenkijos užsienių reikalų ministro žodžius?
Kaip jūs vertintumėte tai, ką kalba Lenkijos užsienio reikalų ministras Sikorskis? Jis perspėja, kad Rusija ruošia kažką labai didelio.
A. Kubilius: Manau, kad viską reikia analizuoti pakankamai tiksliai. Taip, ministras Radoslawas Sikorskis perspėjo, kad Rusija galbūt ruošia kažką didelio. Tuo tarpu Estijos žvalgyba sako nematanti jokio Rusijos pasirengimo kokiai nors didelei konvencinei, kinetinei agresijai – tankais ar kariuomenei pereinant sieną.
Čia turbūt turime atskirti du dalykus. Kalbant apie klasikinę karinę agresiją, neatrodo, kad Rusija būtų jai pasiruošusi artimiausiu metu. Tačiau hibridinės agresijos formų gali būti įvairių ir jos gali būti didelio masto.
Nežinau, ar kas nors turi konkrečių duomenų, nes labai dažnai politikų ir ministrų pasisakymai būna paremti ne tiek realiai turima informacija iš Kremliaus, kad Kremlius ar Putinas jau pasirašinėja įsakymus dėl kažkokių didelių agresijų, kiek tam tikromis nuojautomis ir spėjimais, kaip situacija gali atrodyti toliau.
Man atrodo, pirmiausia turime sau atsakyti į klausimą, ar Rusija turi pajėgumų surengti žymiai didesnes hibridines agresijas. Ar tai būtų ne vienas dronas, o dešimt ar kelios dešimtys dronų, įsiveržiančių į kurios nors šalies teritoriją, ar žymiai didesni sabotažo aktai. To turbūt neturime neigti – Rusija tokių galimybių turi. Tai tikrai akivaizdu.
Antras klausimas – ar Putinas gali nuspręsti imtis žymiai didesnių agresijų ir eskalacijos prieš NATO valstybes, Baltijos valstybes, Lenkiją? Čia vėlgi turbūt galime tik spėlioti. Nenustebčiau, jeigu jis nutartų tuo pasinaudoti, bet ar tikrai turime žinių, kad Kremliuje jau paruoštas įsakymas pradėti kokią nors operaciją prieš Lenkiją ar Baltijos valstybes? Dėl to abejoju.
Tai nereiškia, kad neturime ruoštis ir būti iš tikrųjų pasirengę kartu su NATO bei Europos Sąjungos pagalba atremti bet kokią hibridinę agresiją ar sabotažo aktus. Tačiau lygiai taip pat turime matyti, ir čia pritariu kolegai Motuzui, kad neturime pasiduoti Rusijos tikslui. Rusijos tikslas per visus tuos sabotažus ir gąsdinimus yra paveikti mūsų politinę valią – ar rūpintis savo gynyba, ar rūpintis parama Ukrainai.
Todėl toks psichologinės įtampos kėlimas ir mūsų pačių kartais nelabai atsargūs komentarai apie tai, ar grėsmės ateis tuoj pat, ar po savaitės, neturėtų mūsų užkabinti. Ant šio kabliuko tikrai neturime pasikabinti.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Juozulis rėžė
politologas rėžė
masloboj rėžė
su kuo jūs rėžiat-peiliais,liežuviais
mokiniai turi daugiau sinomimų nei baigę mokslus žurnalistai šio portalo
girdėjau -rašo tyčia,kad piktintųsi skaitytojai,vis kad ir blogi komentarai-nauda