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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis skelbia: Rusija jau pradėjo papildomą mobilizaciją

2026-09-28 22:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 22:03
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Rusija faktiškai jau pradėjo vykdyti papildomą mobilizaciją. Kremlius didina žmonių, įvairiais būdais verbuojamų į kariuomenę, skaičių.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis (EPA/ANDREJ CUKIC) (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Rusija faktiškai jau pradėjo vykdyti papildomą mobilizaciją. Kremlius didina žmonių, įvairiais būdais verbuojamų į kariuomenę, skaičių.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu.

Šalies vadovas papasakojo apie Vyriausiosios žvalgybos valdybos ataskaitą dėl tolesnių Rusijos planuojamų veiksmų.

„Faktiškai rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją – jie didina žmonių, kuriuos įvairiais būdais verbuoja, skaičių. Taip pat planuojama didinti užsieniečių įtraukimą“, – sakė prezidentas.

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V. Zelenskis pabrėžė, kad svarbu, jog šalių, iš kurių Rusija verbuoja karius, vyriausybės tam priešintųsi. Jis pridūrė, kad Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš jų.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Šiaurės Korėjos karių įsitraukimas Rusijoje

„Turime ir naujų duomenų apie Šiaurės Korėjos karių įtraukimą Rusijoje: šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkst. Šiaurės Korėjos karių. Be to, rengiamasi dislokuoti dar 10 tūkst. karių kontingentą – jie atrenkami mokymams, o vėliau bus permesti į Rusiją“, – pažymėjo šalies vadovas.

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Primename, kad rusai kariniuose komisariatuose pradėjo gauti „mobilizacinius nurodymus“. Tokiu būdu Rusija gali operatyviai iškviesti į surinkimo punktus šimtus tūkstančių vyrų.

Be to, Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas „Madiaras“ Brovdis pareiškė, kad Rusija iki metų pabaigos planuoja mobilizuoti 300 tūkst. žmonių. Pasak jo, mobilizuotieji į karą bus siunčiami be tinkamo pasirengimo.

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