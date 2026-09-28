Zelenskis skelbia: Rusija jau pradėjo papildomą mobilizaciją

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu.
Šalies vadovas papasakojo apie Vyriausiosios žvalgybos valdybos ataskaitą dėl tolesnių Rusijos planuojamų veiksmų.
„Faktiškai rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją – jie didina žmonių, kuriuos įvairiais būdais verbuoja, skaičių. Taip pat planuojama didinti užsieniečių įtraukimą“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis pabrėžė, kad svarbu, jog šalių, iš kurių Rusija verbuoja karius, vyriausybės tam priešintųsi. Jis pridūrė, kad Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš jų.
Šiaurės Korėjos karių įsitraukimas Rusijoje
„Turime ir naujų duomenų apie Šiaurės Korėjos karių įtraukimą Rusijoje: šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau kaip 8 tūkst. Šiaurės Korėjos karių. Be to, rengiamasi dislokuoti dar 10 tūkst. karių kontingentą – jie atrenkami mokymams, o vėliau bus permesti į Rusiją“, – pažymėjo šalies vadovas.
Primename, kad rusai kariniuose komisariatuose pradėjo gauti „mobilizacinius nurodymus“. Tokiu būdu Rusija gali operatyviai iškviesti į surinkimo punktus šimtus tūkstančių vyrų.
Be to, Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas „Madiaras“ Brovdis pareiškė, kad Rusija iki metų pabaigos planuoja mobilizuoti 300 tūkst. žmonių. Pasak jo, mobilizuotieji į karą bus siunčiami be tinkamo pasirengimo.
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