Kubilius sureagavo į Zacharovos grasinimus: „Tai būtų 5-asis straipsnis“

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad ginklus Kyjivui gaminančios ginklų gamyklos neturėtų manyti, kad yra saugios vien dėl to, kad yra už Ukrainos ribų.
Kubilius: „Tai būtų 5-asis straipsnis“
Šis įspėjimas sulaukė griežtos už gynybą atsakingo Europos Komisijos nario Andriaus Kubiliaus reakcijos. Jis pareiškė, kad Rusijos smūgis tokiems objektams NATO teritorijoje galėtų aktyvuoti 5-ąjį straipsnį, t. y. Aljanso kolektyvinės gynybos nuostatos taikymą.
„Jei Rusija smogtų mūsų gamykloms Europos teritorijoje, tai būtų 5-asis straipsnis“, – pareiškė A. Kubilius Lenkijos televizijai Europos Parlamento Saugumo ir gynybos komiteto posėdžio paraštėse.
Europoje vis labiau didėja susirūpinimas dėl Rusijos hibridinių operacijų, o retorika tarp Maskvos ir NATO tampa vis labiau konfrontacinė.
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