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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kubilius sureagavo į Zacharovos grasinimus: „Tai būtų 5-asis straipsnis“

2026-10-02 09:05 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 09:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ginklus Ukrainai tiekiančios Europos ginklų gamyklos gali tapti kariniais taikiniais, įspėjo Rusija, dar padidinusi įtampą tarp Maskvos ir Briuselio, ketvirtadienį rašo portalas „TVP World“.

Andrius Kubilius (nuotr. BNS)
GALERIJA (23)

Ginklus Ukrainai tiekiančios Europos ginklų gamyklos gali tapti kariniais taikiniais, įspėjo Rusija, dar padidinusi įtampą tarp Maskvos ir Briuselio, ketvirtadienį rašo portalas „TVP World“.

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Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad ginklus Kyjivui gaminančios ginklų gamyklos neturėtų manyti, kad yra saugios vien dėl to, kad yra už Ukrainos ribų.

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Kubilius: „Tai būtų 5-asis straipsnis“

Šis įspėjimas sulaukė griežtos už gynybą atsakingo Europos Komisijos nario Andriaus Kubiliaus reakcijos. Jis pareiškė, kad Rusijos smūgis tokiems objektams NATO teritorijoje galėtų aktyvuoti 5-ąjį straipsnį, t. y. Aljanso kolektyvinės gynybos nuostatos taikymą.

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„Jei Rusija smogtų mūsų gamykloms Europos teritorijoje, tai būtų 5-asis straipsnis“, – pareiškė A. Kubilius Lenkijos televizijai Europos Parlamento Saugumo ir gynybos komiteto posėdžio paraštėse.

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Europoje vis labiau didėja susirūpinimas dėl Rusijos hibridinių operacijų, o retorika tarp Maskvos ir NATO tampa vis labiau konfrontacinė.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Į Kubiliaus
Į Kubiliaus
2026-10-02 09:31
5 straipsnį suregavo NATO diplomatas: kai Kubilius taps NATO vadovu,tada ir galės spręsti,kas aktyvuotų ar ne aktyvuotų NATO 5 straipsnį.
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Joo
Joo
2026-10-02 09:18
Tas senas KGBistas puikiai supranta, kad prajebaltijos nuplikusiems katinams 5-asis straipsnis niekada nebus taikomas ir tai puikiai parodė paskutinis NATO susitikimas- buvom priimti, kaip aukos atėjus X valandai.
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fdgs
fdgs
2026-10-02 09:19
i ta 5 straipsni visiem nusispiaut, kosmoso asilas galvoja kad kazkas bus
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