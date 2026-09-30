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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Zacharova Europai pasiuntė grėsmingą perspėjimą

2026-09-30 18:32 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 18:32
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Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos, esančios Europos šalyse, Rusijai yra potencialūs kariniai taikiniai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, skelbia „Interfax“.

Marija Zacharova (Nuotrauka iš jos „Telegram“ kanalo)
GALERIJA (23)

Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos, esančios Europos šalyse, Rusijai yra potencialūs kariniai taikiniai, trečiadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, skelbia „Interfax“.

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„Noriu dar kartą priminti, kad Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos Europos šalyse Rusijai yra potencialūs kariniai taikiniai. Ir nereikėtų manyti, kad už Ukrainos teritorijos ribų esančios karinės gamyklos, kurios gamina ginklus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, bus saugios. Kai kas taip mano, tačiau kai kas klysta“, – per brifingą sakė ji.

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M. Zacharova pažymėjo, kad esą „Europos šalys tiesiogiai dalyvauja Ukrainos konflikte“.

„Jos ne tik teikia pagalbą – atidarydamos ginkluotės gamyklas ir bendras įmones jos įsitraukia visa apimtimi. Ir tai tik tolina konflikto sureguliavimą, o ne jį priartina, kaip mano ar įsivaizduoja kai kurios jėgos Europoje“, – teigė ji.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos smūgiai Ukrainai

Rusijos pajėgos visą dieną puolė Novovoroncovkos gyvenvietę Chersono srityje. Žuvo 77 metų moteris, dar trys žmonės buvo sužeisti.

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Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

„Rusijos pajėgos atėmė pagyvenusios Novovoroncovkos gyventojos gyvybę“, – sakoma pranešime.

Apie 14.35 val. 77 metų moteris dėl priešo apšaudymo patyrė mirtinus sužalojimus. Taip pat buvo sužeistas gatve ėjęs 56 metų vyras. Jis dėl sprogimo sukelto sužalojimo ir rankos lūžio išvežtas į ligoninę.

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Per Rusijos išpuolius prieš gyvenvietę per dieną buvo sužeisti iš viso trys žmonės, jie stebimi medikų.

Srities administracija taip pat pranešė, kad apie 11 val. Rusijos pajėgos iš artilerijos apšaudė Novovoroncovką. Buvo sužeista namuose buvusi 88 metų moteris. Ji patyrė smegenų sukrėtimą, sprogimo sukeltą sužalojimą ir uždarą galvos smegenų traumą. Greitoji pagalba ją nuvežė į ligoninę, jos būklė vidutinio sunkumo.

Praėjusią parą dėl Rusijos agresijos Chersono srityje buvo sužeisti penki žmonės.

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