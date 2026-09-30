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Taurimas Valys Briuselyje: ES turi didinti finansavimą kariniam mobilumui

2026-09-30 18:30 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 18:30
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Būsimajame 2028–2034 metų ES biudžete transportui bei kariniam mobilumui turėtų būti skiriamas išskirtinis dėmesys, sako finansų ministras Taurimas Valys.

Taurimas Valys (nuotr. Elta)

Būsimajame 2028–2034 metų ES biudžete transportui bei kariniam mobilumui turėtų būti skiriamas išskirtinis dėmesys, sako finansų ministras Taurimas Valys.

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„Lietuva tvirtai remia Europos Komisijos pasiūlymą stiprinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) ir laikosi nuomonės, kad transportui bei kariniam mobilumui numatytas finansavimas neturėtų būti mažinamas, netgi atvirkščiai – tam turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys kitoje Daugiametėje finansinėje programoje (DFP)“, – trečiadienį „Connecting Europe Days“ konferencijoje Briuselyje kalbėjo jis.

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Ministro teigimu, Europos transporto tinklo plėtra glaudžiai susijusi su atsparumu, saugumu ir gynyba. Jo nuomone, geležinkeliai, uostai, keliai bei oro uostai turėtų būti projektuojami užtikrinant ne tik ekonominį efektyvumą, bet ir karinį mobilumą.

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Kaip nurodoma Finansų ministerijos pranešime, kaip pavyzdį T. Valys nurodė europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektą.

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„Estija, Latvija ir Lietuva bendrai įsipareigojo siekti, kad pagal kitą DFP „Rail Baltica“ projektui būtų skirta bent 10 mlrd. eurų tikslinio finansavimo, visų pirma per EITP“, – pabrėžė finansų ministras.

Briuselyje taip pat viešėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius dar antradienį teigė, jog Lietuva 2027 metais, pirmininkaudama ES Tarybai, sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“.

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„Rail Baltica“ sujungs Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus.

Portalas „Verslo žinios“ pirmadienį skelbė, jog Baltijos šalims susitarus pratęsti „Rail Baltica“ pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034 metų, Lietuvos susisiekimo ministras tikina, kad šalis ir toliau laikosi ankstesnio plano projektą įgyvendinti iki 2030-ųjų.

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T. Valys vienoje iš konferencijos „Connecting Europe Days“ panelinių diskusijų taip pat akcentavo ES rytų pasienio valstybių poreikius.

„Finansavimo sąlygos turėtų atspindėti didesnę geopolitinę riziką ir investicijų poreikį. Todėl Lietuva siūlo 10 procentinių punktų padidinti ES bendrojo finansavimo dalį projektams, įgyvendinamiems valstybėse narėse, besiribojančiose su ES rytine siena“, – aiškino jis.

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