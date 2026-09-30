Kubilius: „Jeigu patiriame Rusijos hibridines atakas, mūsų atsakas turėtų būti toks pat“

Apie tai rašo „Euronews“.
A. Kubilius savo poziciją išsakė rugsėjo 30 dieną vykusiame gynybos ir kosmoso aukščiausiojo lygio susitikime.
„Jeigu patiriame Rusijos hibridines atakas, mūsų atsakas turėtų būti toks pat skausmingas kaip ir pati ataka. Kaip sukelti šį skausmą? Tai priklauso nuo mūsų“, – sakė A. Kubilius.
Kubilius perspėja dėl Rusijos
Jis perspėjo, kad Rusija siekia pasėti baimę, „užvaldydama žmonių širdis ir protus“, ir paragino Europą sustiprinti savo atsaką.
„Jeigu prieš mus vykdomas hibridinis karas, mums reikia hibridinės gynybos“, – pareiškė eurokomisaras.
A. Kubilius taip pat atmetė raginimus pradėti diplomatines derybas su Kremliumi siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
„Rusai aiškiai laikosi savo pozicijos: Ukraina turi kapituliuoti – tokia yra jų diplomatinė pozicija“, – sakė jis.
Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas pareiškė, jog Europos Sąjunga turėtų vesti diplomatines derybas su Rusija, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje ir išvengta pražūtingo branduolinio smūgio.
Anksčiau Europos Komisija skyrė 325 mln. eurų penkiems bendro Europos intereso gynybos projektams (EDPCI) kurti ir įgyvendinti. Keturiuose iš jų dalyvauja Ukraina.
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