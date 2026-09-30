Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas į Moldovos oro erdvę įskrido apie 5.43 val. vietos laiku, po to nukrito ir sprogo netoli Hirbovato kaimo. Pirminiais duomenimis, per sprogimą žmonės nenukentėjo. Moldovos policijos ir kariuomenės pareigūnai vyko apžiūrėti įvykio vietos.
Rusijai atakuojant Ukrainą Moldovoje sprogo dronas, Lenkija kėlė naikintuvus
Taip pat skelbiama, kad kilus grėsmei, jog dronai gali įskristi į jos oro erdvę, naikintuvus vėl pakėlė Lenkija.
Naujausiais duomenimis, per Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai trys žmonės, tarp jų vaikas.
Pasak vietos institucijų, Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai du žmonės, dar penki buvo sužeisti, o priemiestyje žuvo vaikas.
Buvo apgadinti keli gyvenamieji pastatai, parduotuvė ir sandėlis, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko. Keliose vietose kilo gaisrai, virš miesto tvyrojo dūmai.
Ukrainos naujienų agentūra UNIAN pranešė, kad per ataką taikytasi į aplink sostinę esančią energetikos infrastruktūrą.
Rusijos kariuomenė patvirtino smogusi į šiaurę nuo Kyjivo esančiai Vyšhorodo hidroelektrinei, į pietus esančiai Trypilės šiluminei elektrinei ir elektros pastotei.
NASA palydovinė gaisrų stebėjimo sistema FIRMS, naudojama gaisrams visame pasaulyje aptikti, šiose vietose užfiksavo gaisrus.
Ukrainos oro pajėgos pranešė numušusios penkias įvairių tipų balistines raketas. Tačiau su kariuomene siejami socialinio tinklo „Telegram“ kanalai skelbė, kad buvo paleista daugiau kaip dukart tiek raketų.
Ukrainos institucijų duomenimis, buvo perimti 155 iš 188 atskridusių kovinių dronų. Šių duomenų nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.
Įspėjimai apie oro pavojų galiojo ir ryte.
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