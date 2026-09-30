Iškalbingi skaičiai: užfiksavo naują rusų nuostolių rekordą

Šių metų rugsėjo 28 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad rusai per parą neteko 2 090 karių, įskaitant žuvusiuosius ir sužeistuosius.
Anot britų žvalgybos, šis skaičius – didžiausias nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios.
„Trys prieš tai buvę skaičiai, viršijantys 2 000, buvo užfiksuoti 2024 m., bet ketvirtas aukščiausias (1 960) buvo užfiksuotas 2026 m. Rugsėjo 16 d.“ – rašoma žvalgybos įraše.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: Defence Intelligence – communicating probability - https://t.co/VTpkqPiqn6 #StandWithUkraine https://t.co/OpOo2mR8ZFREKLAMAREKLAMA— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 29, 2026
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 470 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 30 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 533 tūkst. 970 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 470 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 388 (+0) priešo tankus, 25 463 (+0) šarvuotas kovos mašinas, 50 519 (+21) artilerijos sistemų, 2 171 (+2) daugkartinį raketų paleidimo įrenginį, 1 682 (+1) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 789 (+9) antžemines robotizuotas sistemas, 540 095 (+ 1 393) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 121 (+3) sparnuotąją raketą, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 155 363 (+332) automobilius ir degalų cisternas, 4 770 (+5) specialiosios įrangos vienetų.
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