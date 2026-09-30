Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pietų Korėja kirto Zelenskiui

2026-09-30 07:59 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 07:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis galėjo paviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, siekdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai, trečiadienį sakė vienas parlamentaras.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis galėjo paviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, siekdamas padidinti Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų tiekimui Ukrainai, trečiadienį sakė vienas parlamentaras.

REKLAMA
0

V. Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, sakydamas, kad juos „nebuvo lengva paimti į nelaisvę gyvus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seulas mano, kad Zelenskis paviešino belaisvių perdavimą siekdamas paramos ginklų tiekimui

Praėjus kelioms valandoms po V. Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose, Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas išreiškė nusivylimą; Seulo teigimu, konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo galimų pasekmių Šiaurės Korėjoje.

REKLAMA
REKLAMA

Seulas pirmadienį išsikvietė Ukrainos pasiuntinį Pietų Korėjoje ir išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl to, kad Kyjivas paviešino šią informaciją.

REKLAMA

Parlamentaras Yoo Yeong-ha trečiadienį sakė, kad Seulo žvalgybos agentūra mano, jog V. Zelenskis „galėjo nuspręsti paviešinti perdavimą“, tikėdamasis, kad tai „padidins Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų ir kitokios pagalbos teikimui Ukrainai“.

Kitas parlamentaras Youn Kun-youngas sakė, kad abu karo belaisviai iš Ukrainos į Pietų Korėją atvyko rugsėjo viduryje.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Remdamasis Seulo žvalgybos agentūros duomenimis, jis sakė, kad jų „sveikatos būklė iš esmės gera, rimtų sveikatos problemų nėra“, ir pridūrė, kad jų „noras vykti į Pietų Korėją buvo patvirtintas kelis kartus“.

Anksčiau šią savaitę Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „kadangi šis klausimas susijęs su pačių asmenų ir jų šeimų saugumu“, Seulas ir Kyjivas „susitarė jį spręsti konfidencialiai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Parlamentaras Yoo trečiadienį sakė, kad Pietų Korėjos ir Ukrainos vadovai nebuvo susitarę neviešinti šio klausimo, tačiau abiejų šalių diplomatai per tarpusavio kontaktus buvo susitarę dėl konfidencialumo.

„Nuo pat diskusijų pradžios Ukraina pati prašė laikytis griežto konfidencialumo, nuogąstaudama dėl galimo poveikio būsimiems apsikeitimams belaisviais (su Rusija)“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Ukraina abu Šiaurės Korėjos karius paėmė į nelaisvę praėjusių metų pradžioje; jie priklausė Maskvos pusėje kovojusioms Pchenjano pajėgoms.

Vienas jų Pietų Korėjos žiniasklaidai sakė, kad į kariuomenę buvo pašauktas būdamas 17 metų ir tarnavo žvalgybos dalinyje.

Pietų Korėjos parlamentaras anksčiau buvo sakęs, kad abu kariai norėjo Pietų Korėjoje gyventi „normalų gyvenimą“.

REKLAMA

Ginčas taip pat gali apsunkinti Kyjivo prašymus Seului tiekti ginkluotę. Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai mirtinų ginklų, remdamasi šalies draudimu teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms.

Vis dėlto Seulas svarsto prašymus tiekti gynybinę ginkluotę, ypač nuo tada, kai Šiaurės Korėja dislokavo karius Rusijai paremti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. EPA-ELTA) (EPA-ELTA nuotr.)
Ukrainos ir Pietų Korėjos įtampa: iškvietė ukrainiečių pasiuntinį (15)
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Pietų Korėja reikalauja Ukrainos atsiprašyti (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų