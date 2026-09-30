Pietų Korėja kirto Zelenskiui

V. Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, sakydamas, kad juos „nebuvo lengva paimti į nelaisvę gyvus“.
Seulas mano, kad Zelenskis paviešino belaisvių perdavimą siekdamas paramos ginklų tiekimui
Praėjus kelioms valandoms po V. Zelenskio pasisakymo Jungtinėse Tautose, Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas išreiškė nusivylimą; Seulo teigimu, konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo galimų pasekmių Šiaurės Korėjoje.
Seulas pirmadienį išsikvietė Ukrainos pasiuntinį Pietų Korėjoje ir išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl to, kad Kyjivas paviešino šią informaciją.
Parlamentaras Yoo Yeong-ha trečiadienį sakė, kad Seulo žvalgybos agentūra mano, jog V. Zelenskis „galėjo nuspręsti paviešinti perdavimą“, tikėdamasis, kad tai „padidins Pietų Korėjos visuomenės paramą ginklų ir kitokios pagalbos teikimui Ukrainai“.
Kitas parlamentaras Youn Kun-youngas sakė, kad abu karo belaisviai iš Ukrainos į Pietų Korėją atvyko rugsėjo viduryje.
Remdamasis Seulo žvalgybos agentūros duomenimis, jis sakė, kad jų „sveikatos būklė iš esmės gera, rimtų sveikatos problemų nėra“, ir pridūrė, kad jų „noras vykti į Pietų Korėją buvo patvirtintas kelis kartus“.
Anksčiau šią savaitę Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „kadangi šis klausimas susijęs su pačių asmenų ir jų šeimų saugumu“, Seulas ir Kyjivas „susitarė jį spręsti konfidencialiai“.
Parlamentaras Yoo trečiadienį sakė, kad Pietų Korėjos ir Ukrainos vadovai nebuvo susitarę neviešinti šio klausimo, tačiau abiejų šalių diplomatai per tarpusavio kontaktus buvo susitarę dėl konfidencialumo.
„Nuo pat diskusijų pradžios Ukraina pati prašė laikytis griežto konfidencialumo, nuogąstaudama dėl galimo poveikio būsimiems apsikeitimams belaisviais (su Rusija)“, – pridūrė jis.
Ukraina abu Šiaurės Korėjos karius paėmė į nelaisvę praėjusių metų pradžioje; jie priklausė Maskvos pusėje kovojusioms Pchenjano pajėgoms.
Vienas jų Pietų Korėjos žiniasklaidai sakė, kad į kariuomenę buvo pašauktas būdamas 17 metų ir tarnavo žvalgybos dalinyje.
Pietų Korėjos parlamentaras anksčiau buvo sakęs, kad abu kariai norėjo Pietų Korėjoje gyventi „normalų gyvenimą“.
Ginčas taip pat gali apsunkinti Kyjivo prašymus Seului tiekti ginkluotę. Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai mirtinų ginklų, remdamasi šalies draudimu teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms.
Vis dėlto Seulas svarsto prašymus tiekti gynybinę ginkluotę, ypač nuo tada, kai Šiaurės Korėja dislokavo karius Rusijai paremti.
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