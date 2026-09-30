Kraupūs vaizdai iš Kyjivo: rusai paleido balistines raketas, tarp griuvėsių rastas vaiko kūnas

Merzas po ministrų susitikimo rėžė: „Rusija akivaizdžiai visiškai nesuinteresuota“
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas mano, kad neseniai įvykęs Vokietijos užsienio reikalų ministro Johanno Wadephulo ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pokalbis yra įrodymas, kad Rusija nėra pasirengusi rimtoms taikos deryboms, rašo n-tv.de.
Itin slaptas Putino objektas: Rusijos kalne – didžiulis bunkeris
Rusijos kariuomenė intensyviai dirba siekdama išplėsti ir modernizuoti slaptą „Objektą 1335“, skelbia „Danwatch“, bendradarbiaudami su „The Sunday Times“ ir „Dossier Center“.
Parlamentarai: iš Ukrainos į Pietų Korėją rugsėjo viduryje atvyko du Šiaurės Korėjos belaisviai
Iš Ukrainos į Pietų Korėją rugsėjo viduryje atvyko du Šiaurės Korėjos belaisviai, trečiadienį pranešė vienas Pietų Korėjos parlamentaras.
Apie tai pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai Seulas išreiškė rimtą susirūpinimą dėl Kyjivo atskleistos informacijos apie jų perkėlimą.
„Nors negaliu nurodyti tikslaus jų atvykimo į Pietų Korėją laiko, galiu pridurti, kad šie du asmenys atvyko rugsėjo viduryje“, – teigė parlamentaras Youn Kun-youngas (Jun Kunjungas), išklausęs Seulo žvalgybos tarnybos pranešimą.
Pasak kito parlamento nario, Pietų Korėjos žvalgybos agentūra mano, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis galėjo atskleisti dviejų Šiaurės Korėjos belaisvių perkėlimą siekdamas padidinti visuomenės paramą Seulo karinei pagalbai Ukrainai.
Remiantis Nacionalinės žvalgybos tarnybos vertinimu, V. Zelenskis „galėjo nuspręsti atskleisti šį perkėlimą tikėdamasis, kad belaisvių išsiuntimas į Pietų Korėją padės sulaukti visuomenės palaikymo Seule dėl ginklų ir kitokios pagalbos teikimo Ukrainai“, teigė parlamentaras Yoo Yeong-ha (Ju Jengha).
Pirmadienį Pietų Korėja iškvietė Ukrainos pasiuntinį Seule, kad išreikštų rimtą susirūpinimą dėl Kyjivo atskleistos informacijos, jog du Šiaurės Korėjos karo belaisviai buvo perkelti į Pietų Korėją.
Praėjusią savaitę V. Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, ir pridūrė, kad juos buvo „nelengva paimti į nelaisvę gyvus“.
Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje šį perdavimą Seului.
Seulas teigė, kad konfidencialumas buvo itin svarbus siekiant apsaugoti karo belaisvių artimuosius nuo bet kokių pasekmių Šiaurės Korėjoje.
V. Zelenskio padėjėjas Dmytro Lytvynas bandė sumenkinti šį atskleidimą, sakydamas, kad prezidentas neatskleidė jokių asmeninių detalių.
Ukraina yra atvira šalis, ir būtų neįprasta belaisvius perduoti paslapčia, pridūrė jis.
Tačiau Seulas pasmerkė šį sprendimą, tvirtindamas, kad V. Zelenskio spaudos tarnyba neigė egzistuojant konfidencialumo susitarimą.
Pietų Korėjos prezidento kanceliarija pareikalavo „oficialaus paaiškinimo ir atsiprašymo“, sekmadienį vėlai vakare pareiškė vyresnysis prezidento sekretorius ryšiams su visuomene Seong Ghi-hongas (Song Gihongas), pridūręs, kad Seulas „svarsto papildomas priemones, kurios gali būti būtinos šiuo klausimu“.
Ukraina du Šiaurės Korėjos karius į nelaisvę paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kovojo Pchenjano pajėgų gretose Maskvos pusėje.
Vienas iš jų Pietų Korėjos žiniasklaidai pasakojo, kad buvo mobilizuotas būdamas 17-os metų ir tarnavo žvalgybos padalinyje.
Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai letalinių ginklų, motyvuodama šalies viduje galiojančiu draudimu teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms.
Vis dėlto ji svarstė prašymus dėl gynybinės ginkluotės, ypač po to, kai Šiaurės Korėja dislokavo karius Rusijai paremti.
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įgula taip pat padvėsė
Kraupūs vaizdai iš Kyjivo: rusai paleido balistines raketas, tarp griuvėsių rastas vaiko kūnas
Rusijos pajėgos praėjusią naktį surengė plataus masto balistinių ir hipergarsinių raketų ataką prieš Kyjivą ir Kyjivo sritį. Apie tai pranešė Ukrainos oro pajėgos ir situaciją stebintys kanalai, juos citavo „UNIAN“.
Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka trečiadienį ryte pranešė apie atakos Kyjivo srityje padarinius.
Vyšhorode gelbėtojai iš sugriuvusio privataus namo griuvėsių išgelbėjo tris žmones, tarp jų – vaiką. Be to, po griuvėsiais aptiktas dar vieno vaiko kūnas, gelbėtojai stengiasi jį ištraukti.
Vyšhorodo rajone apgadinta ir sugriauta privačių namų, kilo gaisrų. Bučos rajone apgadinti trys privatūs namai, 11 automobilių ir dvi sandėlių patalpos, kilo gaisras. Dėl atakų taip pat nukentėjo infrastruktūros objektai Bučos, Vyšhorodo ir Obuchivo rajonuose.
Šiuo metu žinoma apie keturis per ataką Kyjive sužeistus žmones. Viena sužeista moteris paguldyta į ligoninę.
Ukrainos oro pajėgų ir situaciją stebinčių kanalų duomenimis, buvo paleista iki 20 įvairių tipų raketų – „Cirkon“, KN-23, S-400 ir „Iskander-M“. Jos buvo leidžiamos iš Kursko, Voronežo ir Briansko sričių.
Smūgiai buvo nukreipti tik į energetikos infrastruktūrą, o socialiniuose tinkluose pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus ir vandens tiekimo trikdžius sostinėje.
Kaip pranešė meras Vitalijus Klyčko, Sviatošyno rajone kilo gaisras privačių namų kvartale.
Holosijivo rajone užsidegė sandėlio pastatas, pranešė Kyjivo miesto karinė administracija. Obolonės rajone per ataką kilo gaisras parduotuvės patalpose.
Rusijos smūgiai Ukrainai
Jungtinės Karalystės laikraštis „The Guardian“ kiek anksčiau rašė, kad vien per praėjusią savaitę Rusijos raketos ir reaktyviniai dronai įvairiose Kyjivo vietose smogė gyvenamiesiems namams, biurams, sandėliams ir duomenų centrams.
Leidinys pažymėjo, kad per beveik kasdienius Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje žūsta arba sužeidžiami civiliai. Tai vis labiau stiprina įspūdį, kad Kyjivas tampa pafrontės miestu, kuris šiuo metu patiria didžiausias Rusijos atakas nuo plataus masto invazijos pradžios.