Zelenskis prakalbo apie smūgį Sumams: viena bomba – į namą, kita – į mokyklą

Savo „Telegram“ kanale V. Zelenskis teigė, kad Sumams buvo smogta keturiomis aviacinėmis bombomis.
„Šiandien rusai surengė visiškai šlykštų smūgį Sumams – tiesiog gyvenamajam rajonui“, – rašė Ukrainos prezidentas.
Pasak jo, viena bomba pataikė į gyvenamąjį namą ir pražudė žmogų, o kita smogė mokyklai, kurioje tuo metu buvo vaikų.
„Pastatas smarkiai apgadintas, tačiau vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, todėl, laimei, mokykloje nukentėjusiųjų nėra“, – nurodė V. Zelenskis.
Jis taip pat pranešė, kad naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis ir dronais. Ukrainos oro gynybai, anot prezidento, pavyko numušti dalį taikinių, tarp jų ir balistinę raketą.
V. Zelenskio teigimu, nuo ryto Ukrainą atakavo daugiau nei 100 dronų. 18 val. duomenimis, 29 iš jų buvo reaktyviniai, o 18 tokių dronų esą buvo numušti. Taip pat, anot jo, sunaikinta dauguma įprastų „Shahed“ dronų.
Parama Ukrainai
Ukrainos vadovas paskelbė, kad jau šią savaitę numatytos naujos derybos su partneriais dėl oro gynybos ir tolesnės paramos šaliai.
„Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų laikosi mūsų susitarimų ir tiekia priešraketines raketas oro gynybos sistemoms“, – rašė V. Zelenskis.
Jo teigimu, Ukrainą jau pasiekė naujas raketų paketas NASAMS oro gynybos sistemoms.
„Labai geras paketas. Su visais partneriais kalbamės, kad turėtume reikiamų raketų ir „Patriot“ sistemoms“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat pranešė apie Belgijos sprendimą dėl F-16 naikintuvų. Pasak jo, dar šiais metais Ukraina turėtų gauti tris papildomus lėktuvus.
Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad kovinė aviacija šiuo metu naudojama ir „Shahed“ dronams numušti.
Be to, V. Zelenskis padėkojo Europos Komisijai ir Europos Sąjungai už rengiamą dar vieną finansinės paramos išmoką.
Jo teigimu, praėjusią savaitę Ukraina gavo 3,3 mlrd. eurų ginkluotei, o artimiausiomis dienomis tikisi dar vienos finansinės paramos iš Briuselio – šįkart šalies biudžetui.
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