Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis prakalbo apie smūgį Sumams: viena bomba – į namą, kita – į mokyklą

2026-09-29 22:20 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 22:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė apie naujus Rusijos smūgius Sumams ir Kyjivui bei paskelbė apie papildomą Vakarų karinę paramą Ukrainai.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. EPA-ELTA) (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (23)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė apie naujus Rusijos smūgius Sumams ir Kyjivui bei paskelbė apie papildomą Vakarų karinę paramą Ukrainai.

REKLAMA
0

Savo „Telegram“ kanale V. Zelenskis teigė, kad Sumams buvo smogta keturiomis aviacinėmis bombomis.

„Šiandien rusai surengė visiškai šlykštų smūgį Sumams – tiesiog gyvenamajam rajonui“, – rašė Ukrainos prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, viena bomba pataikė į gyvenamąjį namą ir pražudė žmogų, o kita smogė mokyklai, kurioje tuo metu buvo vaikų.

REKLAMA
REKLAMA

„Pastatas smarkiai apgadintas, tačiau vaikai ir mokytojai buvo slėptuvėje, todėl, laimei, mokykloje nukentėjusiųjų nėra“, – nurodė V. Zelenskis.

REKLAMA

Jis taip pat pranešė, kad naktį Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis ir dronais. Ukrainos oro gynybai, anot prezidento, pavyko numušti dalį taikinių, tarp jų ir balistinę raketą.

V. Zelenskio teigimu, nuo ryto Ukrainą atakavo daugiau nei 100 dronų. 18 val. duomenimis, 29 iš jų buvo reaktyviniai, o 18 tokių dronų esą buvo numušti. Taip pat, anot jo, sunaikinta dauguma įprastų „Shahed“ dronų.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Parama Ukrainai

Ukrainos vadovas paskelbė, kad jau šią savaitę numatytos naujos derybos su partneriais dėl oro gynybos ir tolesnės paramos šaliai.

„Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų laikosi mūsų susitarimų ir tiekia priešraketines raketas oro gynybos sistemoms“, – rašė V. Zelenskis.

Jo teigimu, Ukrainą jau pasiekė naujas raketų paketas NASAMS oro gynybos sistemoms.

„Labai geras paketas. Su visais partneriais kalbamės, kad turėtume reikiamų raketų ir „Patriot“ sistemoms“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis taip pat pranešė apie Belgijos sprendimą dėl F-16 naikintuvų. Pasak jo, dar šiais metais Ukraina turėtų gauti tris papildomus lėktuvus.

Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad kovinė aviacija šiuo metu naudojama ir „Shahed“ dronams numušti.

Be to, V. Zelenskis padėkojo Europos Komisijai ir Europos Sąjungai už rengiamą dar vieną finansinės paramos išmoką.

Jo teigimu, praėjusią savaitę Ukraina gavo 3,3 mlrd. eurų ginkluotei, o artimiausiomis dienomis tikisi dar vienos finansinės paramos iš Briuselio – šįkart šalies biudžetui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO ir Ukrainos vėliavos (nuotr. Josvydo Elinsko)
„The Atlantic“: Trumpo pasiuntinys siūlo sandorį su Putinu (3)
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis (EPA/ANDREJ CUKIC) (nuotr. Elta)
Zelenskis skelbia: Rusija jau pradėjo papildomą mobilizaciją (28)
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
Karas Ukrainoje. Operacija „Vivaldi“: Zelenskis skelbia apie pažangą Donecko srityje (125)
Rusija sudavė smūgį „Mcdonald's“ sandėliui Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Bando JAV kantrybę: Rusija smogė „McDonald`s“ sandėliui Ukrainoje (13)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų