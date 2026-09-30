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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kruvina rusų ataka sudrebino Kyjivą ir miesto apylinkes: nugriaudėjo balistinių raketų sprogimai, dingo elektra

2026-09-30 06:29 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-09-30 06:29
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Rusija naktį į trečiadienį surengė ataką prieš Kyjivą – Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio „The Kyiv Independent“ žurnalistai iš įvykio vietos.

Kruvina rusų ataka sudrebino Kyjivą ir miesto apylinkes: žuvo vaikas (nuotr. Ukrinform)
GALERIJA (23)

Rusija naktį į trečiadienį surengė ataką prieš Kyjivą – Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, o dalyje miesto dingo elektra, pranešė leidinio „The Kyiv Independent“ žurnalistai iš įvykio vietos.

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Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad per ataką mieste buvo sužeisti mažiausiai du žmonės.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Per Rusijos puolimą Kyjive ir jo apylinkėse žuvo ir buvo sužeisti žmonės, sutriko elektros tiekimas

Naujausi smūgiai suduoti Rusijai intensyvinant išpuolius prieš Kyjivą ir be perstojo leidžiant dronus, netgi dieną, siekiant išsekinti Ukrainos oro gynybą.

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Miestą sudrebino keliolika sprogimų netrukus po 3 val. (vietos ir Lietuvos) laiku, teigė įvykio vietoje esantys žurnalistai. Sprogimai nugriaudėjo praėjus kelioms minutėms po to, kai Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie link miesto skriejančias balistines raketas, o visame mieste girdėjosi, kaip veikia oro gynyba. Vėliau, apie 3 val. 40 min., buvo girdėti nauji sprogimai.

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V. Kličko teigė, kad gelbėjimo tarnybos vyko gesinti gaisro gyvenamajame rajone Sviatošyno rajone.

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Žurnalistai iš įvykio vietos taip pat pranešė apie elektros tiekimo sutrikimus Pečersko rajone.

Kyjivo srityje, Vyšhorode, po namo griuvėsiais rastas vieno vaiko kūnas. Per ataką taip pat sužeisti vyras ir moteris.

Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka pranešė, kad Bučoje buvo apgadinta iš viso 11 transporto priemonių, du sandėliai ir trys namai.

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2026-09-30 07:14
Jus pastebejot, kad po dziaugsmingu anglosaksu propagandos pareiskimu, kad Rusijoj subombino eilini NPZ, visada ateina " Kruvinos Rusijos atakos" per ukroreicho neonacistus
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