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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas po ministrų susitikimo rėžė: „Rusija akivaizdžiai visiškai nesuinteresuota“

2026-09-30 08:10 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-30 08:10
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Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas mano, kad neseniai įvykęs Vokietijos užsienio reikalų ministro Johanno Wadephulo ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pokalbis yra įrodymas, kad Rusija nėra pasirengusi rimtoms taikos deryboms, rašo n-tv.de.

Friedrichas Merzas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas mano, kad neseniai įvykęs Vokietijos užsienio reikalų ministro Johanno Wadephulo ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pokalbis yra įrodymas, kad Rusija nėra pasirengusi rimtoms taikos deryboms, rašo n-tv.de.

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„Vėlesnis Rusijos vertinimas šio susitikimo parodė, kad Rusija akivaizdžiai visiškai nesuinteresuota rimtomis derybomis šiuo metu“, – F. Merzas sakė spaudos konferencijoje su Kazachstano prezidentu Kassymu-Jomartu Tokayevu.

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„Todėl dėsime visas pastangas, kad ir toliau padėtume Ukrainai, ją remtume“, – tęsė jis.

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Anot jo, Ukraina bus ir toliau remiama ne tik kariniu, bet ir politiniu, finansiniu, ekonominiu požiūriu.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Susitiko Lavrovas ir vokiečių ministras

J. Wadephulas ir S. Lavrovas susitiko šeštadienį Niujorke, vykstant JT Generalinės Asamblėjos debatams. Tai buvo pirmasis toks susitikimas nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį.

Vokietijos diplomatai teigė, kad J. Wadephulas pokalbio metu paragino Rusiją „atsisakyti pavojingo eskalacijos kelio Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgiu“ ir aiškiai pareiškė „Vokietijos ryžtą remti Ukrainą“.

Vėliau S. Lavrovas savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje apkaltino Europą blokuojant pastangas išspręsti karą.

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