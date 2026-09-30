Itin slaptas Putino objektas: Rusijos kalne – didžiulis bunkeris

„Objektas 1335“ – milžiniškas bunkeris, paslėptas giliai kalno viduje.
Itin slaptas objektas Rusijoje
Objektas įkurtas kalne netoli mažo kaimelio Kytlymo.
„Giliai uolienoje paslėptas milžiniškas bunkeris. Tai – Rusijos branduolinės ginkluotės programos karūna“, – rašoma tyrime.
Tyrėjai sako, kad duomenis rinko iš daugiau nei dvejų milijonų dokumentų, susijusių su Rusijos kariuomenės viešaisiais pirkimais.
„Rusijos valdžios institucijos ne kartą bandė apriboti prieigą prie šios duomenų bazės, tačiau mums pavyko gauti dokumentus naudodami sudėtingų kompiuterinių skriptų seriją ir serverių tinklą Rusijoje, Kazachstane ir Baltarusijoje“, – nurodoma straipsnyje.
Iš dokumentų matyti, kad nuo 2018 m. Maskvos Gynybos ministerija pradėjo teikti tūkstančius atskirų užsakymų medžiagoms, skirtoms „Objektui 1335“, ir kad per vėlesnius metus iki 2024 m., o galbūt net ir vėliau, rusų kariuomenė plėtė ir tvirtino šį požeminį kompleksą. Iš jo Rusijos pajėgos galėtų vadovauti branduolinio karo veiksmams.
Pasak ekspertų ir aukšto rango šaltinių Rusijos kariuomenėje, darbų „Objekte 1335“ tikslas buvo įrengti šią bazę kaip modernią liūdnai pagarsėjusios Šaltojo karo sistemos versiją.
„Šaltiniai šią sistemą apibūdina kaip Rusijos branduolinio atgrasymo „karūną“: tai yra branduolinio atsako sistemos centrinis mazgas, skirtas perduoti paleidimo įsakymus visoje Rusijoje kiekvienai šalies branduolinio arsenalo raketai, jei Rusija kada nors patirtų netikėtą puolimą.
Sistemos techninis pavadinimas yra „Perimetr“. Vakarų pasaulyje ji žinoma kaip „Dead Hand“, – rašoma tyrime.
„Paprasčiausias paaiškinimas yra tas, kad rusai greičiausiai vėl paleidžia „Dead Hand“ sistemą. Tai drąsus teiginys, bet kartais viskas yra būtent taip, kaip atrodo“, – sako Stanfordo universiteto branduolinio nusiginklavimo ir ginklų kontrolės lektorius bei ekspertas Jeffrey Lewis.
„Žinoma, kad tai yra Strateginių raketų pajėgų vadavietė. Būtent čia yra „Dead Hand“ būstinė. Taigi tai, kad ji, matyt, intensyviai modernizuojama ir vėl pradedama eksploatuoti, rodo, kad ji atliks tą funkciją, kuriai iš pradžių buvo sukurta. Iš Rusijos sklinda daug ženklų, kad „Dead Hand“ gali būti vėl paleista, ypač todėl, kad, mano nuomone, Rusija nerimauja dėl tam tikrų JAV pajėgumų“, – priduria jis.
Rusijos saugumo politikos ekspertas ir Norvegijos štabo koledžo žvalgybos studijų vyriausiasis instruktorius Tomas Røsethas mano, kad sistema buvo sukurta atsakomajam smūgiui, o ne pirmajam smūgiui, todėl modernizaciją kalnuose jis pirmiausia vertina kaip apsaugos priemonę.
„Tai rodo, kad jie saugo objektą nuo visų rūšių atakų“, – sako jis.
Vakarų žvalgybos tarnybos apie šį objektą žinojo dar nuo Šaltojo karo laikų. Daugelį metų žvalgyba atidžiai stebėjo su šiuo kalnu susijusią veiklą.
Dešimtmečius kariniai analitikai manė, kad šis paslaptingas „Objektas 1335“ buvo nenaudojamas. Tačiau dabar tyrėjai sako galintys patvirtinti, kad šis griežtai slaptas požeminis kompleksas neseniai buvo iš esmės modernizuotas.
Anot jų, 2018–2024 m. Rusijos kariuomenė įsigijo didelius kiekius statybinių medžiagų kalnų kompleksui statyti, įskaitant tiek plieno, kad būtų galima pastatyti tris Eifelio bokštus, tiek cemento, kad būtų galima pastatyti 30–40 aukštų dangoraižį, ir daugiau nei 600 kilometrų elektros kabelių.
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