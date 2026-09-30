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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečiai dronais numetė maisto gyventojams – atėmė okupantai

2026-09-30 09:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 09:06
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Rusijos kariškiai atima maistą, kurį Ukrainos pajėgos dronais numetė okupuoto Chersono srities Oleškų miesto gyventojams. Be to, vien ne Rusijoje pagamintų maisto produktų turėjimas gali tapti pagrindu sulaikyti žmogų dėl tariamo „bendradarbiavimo su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“.

Rusų atakos padariniai Kyjive (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Rusijos kariškiai atima maistą, kurį Ukrainos pajėgos dronais numetė okupuoto Chersono srities Oleškų miesto gyventojams. Be to, vien ne Rusijoje pagamintų maisto produktų turėjimas gali tapti pagrindu sulaikyti žmogų dėl tariamo „bendradarbiavimo su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“.

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Apie tai „Ukrinform“ sakė Oleškų karinės administracijos vadovė Tetiana Hasanenko.

Rusijos kariškiai atima Ukrainos pajėgų Oleškų gyventojams dronais pristatytą maistą

T. Hasanenko teigimu, Ukrainos kariškiai maistą bendruomenės gyventojams dronais pristatė jau ne pirmą kartą. Tačiau naujausia siunta buvo didžiausia – keturios tonos. Kai kurie žmonės gavo po vieną paketą, kiti – po kelis, o dalis gyventojų negavo nieko.

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Pasak T. Hasanenko, rusai atima maistą iš žmonių. Jei maisto produktai pagaminti ne Rusijoje, jie iš karto ima klausinėti žmonių, iš kur juos gavo.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Jos teigimu, okupantai tvirtina, kad jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos pristato maistą vietos gyventojams, vadinasi, šie bendradarbiauja su Ukrainos kariuomene. Pasak T. Hasanenko, okupantai šią teritoriją laiko Rusijos teritorija, o vietos gyventojus – Rusijos piliečiais, kurie bendradarbiaudami su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis esą pažeidžia Rusijos įstatymus.

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Pasak T. Hasanenko, Rusijos pajėgų pagrobti bendruomenės gyventojai ir toliau dingsta be žinios. Ji sakė, kad žmonės išvežami, o viena šeima dingo be pėdsakų. „Nežinome, kur yra šios šeimos nariai, nes juos uždarė į rūsį, ir nuo tada apie juos nėra jokios informacijos. Nežinome, ar jie dar gyvi“, – sakė ji.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JT žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje pranešė, kad, birželio 24 d. duomenimis, į Rusijos okupuotus Chersono srities Oleškus maistas nebuvo tiekiamas nuo gegužės 26 dienos.

Rusai neorganizavo gyventojų evakuacijos iš okupuotų Oleškų, todėl žmonės iš miesto išvyksta savarankiškai, rizikuodami savo gyvybėmis.

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