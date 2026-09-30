Ukrainiečiai dronais numetė maisto gyventojams – atėmė okupantai

Apie tai „Ukrinform“ sakė Oleškų karinės administracijos vadovė Tetiana Hasanenko.
Rusijos kariškiai atima Ukrainos pajėgų Oleškų gyventojams dronais pristatytą maistą
T. Hasanenko teigimu, Ukrainos kariškiai maistą bendruomenės gyventojams dronais pristatė jau ne pirmą kartą. Tačiau naujausia siunta buvo didžiausia – keturios tonos. Kai kurie žmonės gavo po vieną paketą, kiti – po kelis, o dalis gyventojų negavo nieko.
Pasak T. Hasanenko, rusai atima maistą iš žmonių. Jei maisto produktai pagaminti ne Rusijoje, jie iš karto ima klausinėti žmonių, iš kur juos gavo.
Jos teigimu, okupantai tvirtina, kad jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos pristato maistą vietos gyventojams, vadinasi, šie bendradarbiauja su Ukrainos kariuomene. Pasak T. Hasanenko, okupantai šią teritoriją laiko Rusijos teritorija, o vietos gyventojus – Rusijos piliečiais, kurie bendradarbiaudami su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis esą pažeidžia Rusijos įstatymus.
Pasak T. Hasanenko, Rusijos pajėgų pagrobti bendruomenės gyventojai ir toliau dingsta be žinios. Ji sakė, kad žmonės išvežami, o viena šeima dingo be pėdsakų. „Nežinome, kur yra šios šeimos nariai, nes juos uždarė į rūsį, ir nuo tada apie juos nėra jokios informacijos. Nežinome, ar jie dar gyvi“, – sakė ji.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JT žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje pranešė, kad, birželio 24 d. duomenimis, į Rusijos okupuotus Chersono srities Oleškus maistas nebuvo tiekiamas nuo gegužės 26 dienos.
Rusai neorganizavo gyventojų evakuacijos iš okupuotų Oleškų, todėl žmonės iš miesto išvyksta savarankiškai, rizikuodami savo gyvybėmis.
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