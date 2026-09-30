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Lenkijoje – oro pavojus, kilo naikintuvai

Atnaujinta 8:45
2026-09-30 08:42 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-30 08:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dalyje Lenkijos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbtas oro pavojus, oro erdvėje veikia karinės oro pajėgos, pakelti naikintuvai, skelbia „Fakt“. Apie 8:40 pranešta, kad oro pavojus jau atšauktas.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

Dalyje Lenkijos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbtas oro pavojus, oro erdvėje veikia karinės oro pajėgos, pakelti naikintuvai, skelbia „Fakt“. Apie 8:40 pranešta, kad oro pavojus jau atšauktas.

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Pranešimai apie pavojų išsiųsti Lenkijos Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams.

„Dėl Rusijos Federacijos smūgių Ukrainos teritorijoje, vykdomų naudojant oro puolimo priemones, Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija“, – rašoma Ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės pranešime.

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FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

„Pagal galiojančias procedūras Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų vadavietę – mobilizavo būtinas jai priklausančias pajėgas ir priemones“, – priduriama pranešime.

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Į parengties būseną buvo įvesti antžeminės oro gynybos ir radarų sistemos.

Pranešime užtikrinta, kad „šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti bei jos apsaugai, ypač rajonuose, besiribojančiuose su pavojingomis teritorijomis“, – rašoma jame.

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Apie 8:40 pranešta, kad oro pavojus jau atšauktas.

„DĖMESIO! Oro ataka prieš Ukrainą baigėsi. Lenkijos teritorijoje grėsmės nėra“, – nurodyta pranešime.

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Lenkija pakeis jos oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisykles

Primename, kad Lenkijos gynybos viceministras Cezary‘is Tomczykas neseniai pranešė, jog šalies Gynybos ministerija ketina pakeisti oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo tvarką.

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Apie tai jis pirmadienį, rugsėjo 28 d., pareiškė duodamas interviu radijui RMF24, praneša „Jevropejska pravda“.

Kaip nurodoma, šiuo metu sprendimas atidengti ugnį gali būti priimtas tik vizualiai identifikavus objektą. Tai reiškia, kad pilotas turi priartėti prie taikinio ir tiksliai nustatyti, koks tai objektas.

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C. Tomczykas pažymėjo, kad artimiausiomis dienomis Gynybos ministerija pakeis šalies oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo tvarką.

„Artimiausiomis dienomis Nacionalinės gynybos ministerija pakeis Lenkijos lėktuvų ir sraigtasparnių ugnies atidengimo į objektus, artėjančius prie mūsų iš Rusijos, procedūras – taikos metu įprastą vizualinį identifikavimą pakeis vadinamasis pozityvusis identifikavimas“, – sakė C. Tomczykas.

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Numatoma, kad įsigaliojus pakeitimams pilotui arba operacijos vadui sprendimui atidengti ugnį priimti pakaks radiolokatoriaus duomenų.

Anksčiau pranešta, kad nuo penktadienio, rugsėjo 25 d., Lenkijos vyriausybė pradėjo platinti reagavimo į antskrydžius instrukcijas, kuriose išdėstytos pagrindinės taisyklės, kaip kilus grėsmei iš oro rasti saugią vietą tiek lauke, tiek pastate.

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Rugsėjo 24 d. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad per Rusijos ataką, kurios taikiniu buvo netoli Ukrainos ir Lenkijos sienos esantys objektai, teko evakuoti du sienos perėjimo punktus.

Prieš tai Lenkijoje dėl Rusijos keliamos grėsmės paskelbta apie sustiprintą sienos perėjimo punktų prie sienos su Ukraina apsaugą. Be to, keliuose rytiniuose Lenkijos rajonuose gyventojai įspėjami apie oro pavojaus sirenų patikrinimus.

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