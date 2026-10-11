Zelenskio atsakas Trumpui dėl rinkimų Ukrainoje: „Pasakykite Putinui“

D. Trumpas šeštadienį sukritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad po 2022-ųjų Rusijos invazijos Ukrainoje nebuvo surengti rinkimai.
„Pirmiausia, su visa pagarba prezidentui Trumpui, mūsų visuomenė, mūsų žmonės turi nuspręsti, kurį lyderį pasirinkti“, – televizijai „ABC News“ duotame interviu sakė V. Zelenskis, praėjus dienai po to, kai D. Trumpas pareiškė, jog Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą.
V. Zelenskis teigė pasakęs D. Trumpo komandai, kad jei ši iš tiesų nori rinkimų Ukrainoje, „pasakykite (Rusijos vadovui Vladimirui) Putinui, kad suteiktų mums du mėnesius, 60 dienų visiškų paliaubų, 60 dienų, ir mes surengsime rinkimus“.
D. Trumpas paragino Ukrainą pakeisti V. Zelenskį nauju lyderiu ir užsipuolė ukrainiečių prezidentą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie, anot jo, prisideda prie aukštų dyzelino kainų prieš kadencijos vidurio rinkimus.
„Manau, kad jis turėtų surengti rinkimus, be to, jis šį klausimą galėjo išspręsti jau daugybę kartų“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį trumpame pareiškime pranešė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai.
„Nedelsiant įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS kare tarp Rusijos ir Ukrainos. Abi šalys susitarė. Nelaužykite jų!“ – išsamesnės informacijos nepateikdamas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
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