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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskio atsakas Trumpui dėl rinkimų Ukrainoje: „Pasakykite Putinui“

2026-10-11 17:41 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 17:41
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Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis, atsakydamas į JAV lyderio Donaldo Trumpo kritiką, sekmadienį pareiškė, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus, jei Rusija sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis, atsakydamas į JAV lyderio Donaldo Trumpo kritiką, sekmadienį pareiškė, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus, jei Rusija sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis.

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D. Trumpas šeštadienį sukritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad po 2022-ųjų Rusijos invazijos Ukrainoje nebuvo surengti rinkimai.

„Pirmiausia, su visa pagarba prezidentui Trumpui, mūsų visuomenė, mūsų žmonės turi nuspręsti, kurį lyderį pasirinkti“, – televizijai „ABC News“ duotame interviu sakė V. Zelenskis, praėjus dienai po to, kai D. Trumpas pareiškė, jog Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą.

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V. Zelenskis teigė pasakęs D. Trumpo komandai, kad jei ši iš tiesų nori rinkimų Ukrainoje, „pasakykite (Rusijos vadovui Vladimirui) Putinui, kad suteiktų mums du mėnesius, 60 dienų visiškų paliaubų, 60 dienų, ir mes surengsime rinkimus“.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

D. Trumpas paragino Ukrainą pakeisti V. Zelenskį nauju lyderiu ir užsipuolė ukrainiečių prezidentą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurie, anot jo, prisideda prie aukštų dyzelino kainų prieš kadencijos vidurio rinkimus.

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„Manau, kad jis turėtų surengti rinkimus, be to, jis šį klausimą galėjo išspręsti jau daugybę kartų“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį trumpame pareiškime pranešė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai.

„Nedelsiant įsigalioja ENERGETINĖS PALIAUBOS kare tarp Rusijos ir Ukrainos. Abi šalys susitarė. Nelaužykite jų!“ – išsamesnės informacijos nepateikdamas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

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Zenius
Zenius
2026-10-11 18:22
šneka kaip durnelis tas Zelenskis.Jis valdžios neatsisakys,nes puikiai žino,kad Putinas nestabdys karo veiksmų,kad Ukraina spėtų persigrupuoti, padaryti rotacijas,itvirtinimus ir bunkerius pasistatyti.
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gudras žydas
gudras žydas
2026-10-11 18:37
nori 60 dienų rinkimams!
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Vilnietis
Vilnietis
2026-10-11 18:05
Paskutinės apklausos Ukrainoje parodė kad prezidento rinkimus antrajame ture laimės Zalužnas. Ir dar ne faktas kad Zelenskis pateks į tą antrą turą, nes jo ir Budanovo reitingai vienodi.
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