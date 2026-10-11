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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Trumpo raginimo surengti rinkimus Ukrainoje – Musko reakcija: „Zelenskis nuėjo per toli“

2026-10-11 14:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-11 14:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Milijardierius, bendrovės „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas paantrino JAV prezidentui Donaldui Trumpui, pareiškusiam, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau „daug kartų“ galėjo užbaigti karą, tačiau nusprendė to nedaryti.

Milijardierius, bendrovės „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas paantrino JAV prezidentui Donaldui Trumpui, pareiškusiam, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau „daug kartų“ galėjo užbaigti karą, tačiau nusprendė to nedaryti.

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Dieną prieš tai D. Trumpas žurnalistams pareiškė, kad JAV sakė V. Zelenskiui, jog jis „gali daryti su Rusija ką nori“, tačiau neturėtų smūgiuoti naftos perdirbimo gamykloms, nes tai yra „pasaulinė problema“.

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„Zelenskis nuėjo per toli“, – parašė E. Muskas platformoje „X“, reaguodamas į įrašą su šiais D. Trumpo žodžiais.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

E. Muskas taip pat pakomentavo straipsnį, kuriame cituojamas D. Trumpo pareiškimas, kad Ukrainai reikia naujo lyderio. „Sutinku, Ukrainai atėjo laikas turėti naują lyderį“, – rašė jis.

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Telefonu kalbėjosi su Putinu

Spalio 9 d. D. Trumpas telefonu kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir susitarė dėl dyzelino tiekimo JAV rinkai. Šį susitarimą kritikavo tiek V. Zelenskis, tiek JAV politikai, įskaitant respublikonus.

„Axios“ duomenimis, D. Trumpas nusprendė sudaryti susitarimą su Rusija po to, kai V. Zelenskis nepaisė kelių Vašingtono prašymų nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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Ukraina ne kartą kreipėsi į E. Muską, prašydama leisti naudoti „Starlink“ ryšio įranga aprūpintus dronus už savo teritorijos ribų smūgiams į taikinius Rusijos gilumoje. Verslininkas atsakydavo, kad tai politinis sprendimas, kurį turi priimti Baltieji rūmai.

Spalio pradžioje JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas pranešė, kad E. Muskas grįš į Baltuosius rūmus kaip patarėjas ir kuruos pažangios ginkluotės bei sistemų kūrimą ir diegimą.

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Ligonių nuomonė nesvarbi
Ligonių nuomonė nesvarbi
2026-10-11 15:55
Ukraina už pinigus neparduodama nei Trump’ui, nei Musk’ui
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ye
ye
2026-10-11 15:18
Tesla perki - situos du amerikoniskus debiloidus remi
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yra problemų
yra problemų
2026-10-11 16:39
o kas rinks tą naują lyderį ?
pabėge dezertyrai iš visų es pakampių -internetu ?
Tuomet nereikia butu nei aiškiaregiu -žinau kas "laimės" ," biuleteniai " jau turbut iš anksto paruošti ,tik belieka sukeisti vietomis su originalais
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