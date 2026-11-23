Kai kuriems Zodiako ženklams tai bus metas, kai atsivers naujos profesinės galimybės, kitiems – palankus laikas santykiams, finansams ar asmeniniam augimui. Štai penki Zodiako ženklai, kuriems savaitė iki lapkričio 29-osios žada daugiausia palankių progų, rašoma yourtango.com.
1. Jautis
Jaučiams savaitė prasidės ramiau, tačiau ilgai mėgautis tyla nepavyks. Marsui perėjus į Mergelės ženklą, sustiprės ambicijos ir noras judėti pirmyn. Tai palankus metas tyrinėti naujas idėjas, išbandyti dar nepažintas veiklas ir ieškoti galimybių, kurios padėtų priartėti prie norimų rezultatų.
Vis dėlto svarbu išlikti lankstiems ir nebijoti ieškoti kompromisų. Astrologinė prognozė pataria būti atviresniems susitaikymui ir neleisti užsispyrimui trukdyti santykiams su kitais žmonėmis.
Dvynių pilnatis gali paskatinti prisiminti praeities santykius ar neišspręstas situacijas. Tačiau nereikėtų pernelyg ilgai gyventi prisiminimais. Tai, kas jau įvyko, suteikė vertingų pamokų, todėl dabar metas susitelkti į ateitį.
Savaitės eigoje gali atsirasti įdomių kvietimų ir galimybių, ypač susijusių su verslo partnerystėmis. Artėjant savaitgaliui laukia daugiau nuotykių ir naujų patirčių.
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