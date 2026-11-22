Tik ką įžengusi į Šaulio ženklą Saulė juo ir keliaus, kartu skatindama mus energingai siekti savo tikslų ir dar stengtis, kad tai būtų teisingi tikslai. Dėl to bendras aktyvumas dabar bus didelis ir vis didės.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar bus Skorpiono ženkle, dėl to iš vienos pusės įdėmus, atidus, iš kitos – nedels veikti, kai tik laikas bus tinkamas. Toks ir dalykinis gyvenimas dabar ir bus – viską apsvarsčius veikiama bus greitai. Mėginant dėl ko nors tartis niekas malonybinių žodelių neieškos – rėš visą tiesą į akis, kad ir kokia ji būtų. Privačiam gyvenime taip pat.
Gražuolė Venera dabar keliaus Svarstyklių ženklu ir jos greitis didės. Venera Svarstyklėse būna ne tiek jausminga, kiek stilinga, estetė ir linkus kerėti aplinkinius elegancija. To ir mus mokys, o jausmai dabar bus antrinis ar trečias reikalas, jei apskritai bus svarbus.
Kariūnas Marsas savaitės pradžioje bus Liūto ženkle, dėl to dairantis aplink matysime įprastus reiškinius – maištus, gaisrus ir panašius dalykus. Niekas su niekuo taikytis nenorės ir didžiuosiuose mūšių laukuose. Tačiau ketvirtadienį Marsas iš Liūto pereis į Mergelės ženklą ir šiek tiek aprims.
Pasikeis kovų stilius – smūgiai pasidarys labiau apgalvoti, tikslesni, ne tokie įspūdingi, tačiau dėl savo preciziško taiklumo – ne mažiau efektyvūs, o gal ir dar efektyvesni. Bet aiškiau apie tai spręsti bus galima kiek vėliau.
Apibendrinant, galima sakyti, kad visose srityse – ir dalykiniame gyvenime, ir kuriant grožį, pramogas, ir dėl ko nors kovojant veiksmo tikrai nestigs, beliks tik atsilošti ir stebėti žinias. Arba… su dideliu įkvėpimu bei malonumu veikloje sudalyvauti.
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