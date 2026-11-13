Prasideda klestėjimo metas: 5 Zodiako ženklai – pasitikite laimę

Tarp netikėtų nesėkmių ir ant plauko pakibusių santykių šis retrogradinis laikotarpis buvo nelengvas. Laimei, padėtis pagaliau ima keistis į gerąją pusę penkiems Zodiako ženklams, kurie sulauks sėkmės, kai lapkričio 13 dieną baigsis retrogradas.
Astrologės Helenos Hathor teigimu, nuo penktadienio šių Zodiako ženklų gyvenime vėl atsiras judėjimas pirmyn, rašo yourtango.com.
1. Žuvys
Po savaičių, kai žmonės buvo itin taupūs ir nenoriai leido pinigus, pagaliau sulauksite galimybių uždirbti nemažai pasyvių pajamų. O kaip dėl darbo? Viskas pagaliau taps kur kas lengviau. Jūsų darbo krūvis ne tik sumažės. Taip pat priimsite svarbius verslo sprendimus.
Kaip sakė astrologė Susan Miller: „Po to, kai Merkurijus pradės judėti tiesiai, galėsite pasirašyti dokumentus, tačiau jei reikalas svarbus, siūlyčiau parašą ant dokumento dėti tada, kai lapkričio 29 dieną Saturnas sudarys triną su Saule.“
Atminkite, kad prireiks laiko, kol viskas stabilizuosis. Nebūkite nekantrūs! Leiskite visatai atlikti savo darbą prieš priimdami svarbius sprendimus.
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