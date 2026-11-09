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TV3 naujienos > Gyvenimas

3 Zodiako ženklams pagaliau atsivers sėkmės durys: pasitikrinkite, ar esate tarp jų

2026-11-09 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 12:50
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Pelnyta sėkmė 2026 m. lapkričio 9-ąją pasieks tris Zodiako ženklus. Kartais mums tereikia nedidelio kosminio postūmio, kad pasiektume tokią sėkmę, apie kokią svajojame. O jeigu yra astrologinis reiškinys, galintis pajudinti įvykius iš vietos, tai – Lilith judėjimas į tiesiąją.

Pelnyta sėkmė 2026 m. lapkričio 9-ąją pasieks tris Zodiako ženklus. Kartais mums tereikia nedidelio kosminio postūmio, kad pasiektume tokią sėkmę, apie kokią svajojame. O jeigu yra astrologinis reiškinys, galintis pajudinti įvykius iš vietos, tai – Lilith judėjimas į tiesiąją.

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Pirmadienį šie Zodiako ženklai pasinaudos šia energija savo naudai. Pagaliau aplinkybės pradės klostytis palankiai, o sėkmė nebeatrodys kaip nepasiekiama svajonė, rašoma yourtango.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Skorpionas

Skorpionai, jaučiate, kad įdėjote pakankamai laiko ir pastangų, todėl pagaliau nusipelnėte sulaukti gerų rezultatų. Vidinis balsas kužda, kad jūsų laukia kažkas išties ypatingo. Nusprendėte pasitikėti šiuo jausmu.

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Esate ant didelio proveržio slenksčio. Jis gali atnešti tokią sėkmę, apie kokią svajojote jau ne vienerius metus. Kantriai siekėte savo tikslų, o dabar aplinkybės pradeda klostytis vis palankiau. Tai akimirka, kurios taip ilgai laukėte.

Šią sėkmę pradėjote kurti dar prieš daugelį metų, o dabar ji pagaliau pasiekia jus. Kantrybė iš tiesų yra dorybė. Kadangi laukėte taip ilgai, esate visiškai pasiruošę priimti tai, kas įvyks pirmadienį. Mėgaukitės šia akimirka!

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