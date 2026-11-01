2027-ieji šiems Zodiako ženklams atneš turtus: pasitikrinkite, ar esate tarp jų

Saturnas į Avino ženklą pereis 2027 metų birželio 3 dieną. Tai įvyks po beveik trijų dešimtmečių. Vis dėlto planetos viešnagė Avine ilgai netruks – dėl retrogradinio judėjimo Saturnas spalio 20 dieną vėl grįš į Žuvų ženklą.
Astrologijoje manoma, kad toks planetos judėjimas gali paveikti skirtingų Zodiako ženklų atstovų gyvenimą. Penkiems ženklams prognozuojamos palankesnės aplinkybės finansų, darbo ir asmeninio gyvenimo srityse.
Jautis
Jaučiams Saturno tranzitas gali atnešti naujų finansinių galimybių. Astrologinėje prognozėje teigiama, kad šio ženklo atstovams gali atsirasti naujų pajamų šaltinių, o kai kurios anksčiau kilusios problemos gali pradėti spręstis.
Tokį laikotarpį astrologai sieja ir su palankiu Veneros bei Saturno ryšiu. Venera yra Jaučio valdanti planeta, o draugiškas šių dviejų planetų santykis laikomas palankiu.
Todėl Jaučiams šis laikotarpis gali būti siejamas su didesniu finansiniu stabilumu ir naujomis galimybėmis.
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