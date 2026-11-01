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TV3 naujienos > Žmonės

2027-ieji šiems Zodiako ženklams atneš turtus: pasitikrinkite, ar esate tarp jų

2026-11-01 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 14:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

2027 metais penkių Zodiako ženklų atstovams gali atsiverti daugiau finansinių galimybių ir prasidėti palankesnis laikotarpis. Astrologijoje Saturnas siejamas su karma ir teisingumu, o jo perėjimas į kitą Zodiako ženklą gali būti reikšmingas tam tikriems žmonėms. Apie tai, kokių pokyčių gali atnešti 2027 metų Saturno tranzitas, rašo „News18“.

2027 metais penkių Zodiako ženklų atstovams gali atsiverti daugiau finansinių galimybių ir prasidėti palankesnis laikotarpis. Astrologijoje Saturnas siejamas su karma ir teisingumu, o jo perėjimas į kitą Zodiako ženklą gali būti reikšmingas tam tikriems žmonėms. Apie tai, kokių pokyčių gali atnešti 2027 metų Saturno tranzitas, rašo „News18“.

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Saturnas į Avino ženklą pereis 2027 metų birželio 3 dieną. Tai įvyks po beveik trijų dešimtmečių. Vis dėlto planetos viešnagė Avine ilgai netruks – dėl retrogradinio judėjimo Saturnas spalio 20 dieną vėl grįš į Žuvų ženklą.

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Astrologijoje manoma, kad toks planetos judėjimas gali paveikti skirtingų Zodiako ženklų atstovų gyvenimą. Penkiems ženklams prognozuojamos palankesnės aplinkybės finansų, darbo ir asmeninio gyvenimo srityse.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Jautis

Jaučiams Saturno tranzitas gali atnešti naujų finansinių galimybių. Astrologinėje prognozėje teigiama, kad šio ženklo atstovams gali atsirasti naujų pajamų šaltinių, o kai kurios anksčiau kilusios problemos gali pradėti spręstis.

Tokį laikotarpį astrologai sieja ir su palankiu Veneros bei Saturno ryšiu. Venera yra Jaučio valdanti planeta, o draugiškas šių dviejų planetų santykis laikomas palankiu.

Todėl Jaučiams šis laikotarpis gali būti siejamas su didesniu finansiniu stabilumu ir naujomis galimybėmis.

 

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