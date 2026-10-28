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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tiesioginių išmokų finansavimas kitąmet augs 59 mln. eurų

2026-10-28 16:54 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 16:54
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Bendras tiesioginių išmokų finansavimas kitąmet padidės beveik 59 mln. eurų iki maždaug 671,4 mln. eurų – Europos Komisija (EK) pritarė tai numatantiems Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano pakeitimams.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Bendras tiesioginių išmokų finansavimas kitąmet padidės beveik 59 mln. eurų iki maždaug 671,4 mln. eurų – Europos Komisija (EK) pritarė tai numatantiems Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano pakeitimams.

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Bazinės išmokos dydis už 2027 metais deklaruotus pasėlius padidės apie 20 eurų iki 100 eurų už hektarą, papildomos lėšos bus skirtos bazinei pajamų paramai tvarumui didinti, pranešė Žemės ūkio ministerija.

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Anot jos, EK taip pat patvirtino pakeitimus, kurie suteiks daugiau galimybių sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės ūkiams apsaugoti derlių nuo šalnų ir kitų nepalankių oro sąlygų.

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Parama bus teikiama prevencinėms investicijoms: sodo tuneliams, ventiliatoriams, karšto oro šildytuvams. Tam papildomai skirta 1,3 mln. eurų.

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Patvirtinta ir nauja priemonė, kuria siekiama palengvinti veikiančių ūkių perdavimą jaunesnei kartai. Pagal ją remiamas ūkių perėmimas iš pasitraukiančių ūkininkų, su kuriais  jaunuosius ūkininkus sieja artimi giminystės ryšiai – kai vaikai perima ūkius iš tėvų arba anūkai iš senelių.

„Tai suteiks daugiau galimybių jauniems žmonėms pradėti ūkininkauti perimant jau veikiantį ūkį, o vyresniems ūkininkams – užtikrinti savo ūkių veiklos tęstinumą“, – teigia ministerija.

Anot jos, priemonė orientuota į gyvulininkystės ūkių perėmimą – jai 2027–2028 metais numatyta 6 mln. eurų.

indeliai.lt

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