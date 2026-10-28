Tiesioginių išmokų finansavimas kitąmet augs 59 mln. eurų

Bazinės išmokos dydis už 2027 metais deklaruotus pasėlius padidės apie 20 eurų iki 100 eurų už hektarą, papildomos lėšos bus skirtos bazinei pajamų paramai tvarumui didinti, pranešė Žemės ūkio ministerija.
Anot jos, EK taip pat patvirtino pakeitimus, kurie suteiks daugiau galimybių sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės ūkiams apsaugoti derlių nuo šalnų ir kitų nepalankių oro sąlygų.
Parama bus teikiama prevencinėms investicijoms: sodo tuneliams, ventiliatoriams, karšto oro šildytuvams. Tam papildomai skirta 1,3 mln. eurų.
Patvirtinta ir nauja priemonė, kuria siekiama palengvinti veikiančių ūkių perdavimą jaunesnei kartai. Pagal ją remiamas ūkių perėmimas iš pasitraukiančių ūkininkų, su kuriais jaunuosius ūkininkus sieja artimi giminystės ryšiai – kai vaikai perima ūkius iš tėvų arba anūkai iš senelių.
„Tai suteiks daugiau galimybių jauniems žmonėms pradėti ūkininkauti perimant jau veikiantį ūkį, o vyresniems ūkininkams – užtikrinti savo ūkių veiklos tęstinumą“, – teigia ministerija.
Anot jos, priemonė orientuota į gyvulininkystės ūkių perėmimą – jai 2027–2028 metais numatyta 6 mln. eurų.