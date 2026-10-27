Ministras kol kas nežada lengvatų maitinimo verslui

„Dėl maitinimo sektoriaus vykdom nuolatinę stebėseną, kaip kinta sektorius, koks įmonių apyvartos kitimas, įmonių skaičiaus kitimas, darbuotojų skaičiaus kitimas. (...) Pamačius raudonas vėliavas tikrai būtų siūlomi sprendimai“, – žurnalistams Prezidentūroje antradienį sakė Edvinas Grikšas.
Taip jis komentavo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos pasiūlymą nuo 2028-ųjų iki 12 proc. sumažinti PVM maitinimo sektoriui.
„Kol kas situacija yra tokia, kuri gal ir verčia šiek tiek labiau atkreipti dėmesį, bet dėl mokestinių diskusijų, čia platus visos Vyriausybės klausimas“, – kalbėjo jis.
Maitinimo verslas ragina nuo 2028 metų įvesti 12 proc. PVM lengvatą
Viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė sako, kad maitinimo verslas patiria didelių sunkumų dėl augančių sąnaudų, todėl ragina valdžią nuo 2028 metų taikyti 12 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą.
„Jau antri metai sektoriaus sąnaudos viršija pajamas. Turbūt klausimų daug nereikia, kiek sektorius dar gali tikėtis išsilaikyti, kai yra tokia situacija antri metai, buvo pagerėjimas tik du vasaros mėnesius. (...) Sektorius dabar yra ant išgyvenimo ribos“, – antradienį po susitikimo su premjeru Vyriausybėje žurnalistams sakė Evalda Šiškauskienė.
„Jeigu visoje Europoje sektoriaus pelningumas yra 8 procentai, tai mūsų yra nuo 1,4 iki 2 procentų. Kiek dar verslas sugebės gyventi ir išgyventi, tai yra klausimas“, – pridūrė ji.
Nuo 2021 metų galiojęs 9 proc. PVM tarifas maitinimo verslui 2024 metų pradžioje buvo panaikintas, o jo nepratęsus galioja standartinis 21 proc. tarifas.