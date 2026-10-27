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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Mažmeninė prekyba šiemet augo 6,3 proc., restoranų – 5,2 proc.

2026-10-27 09:32 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 09:32
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Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per devynis šių metų mėnesius siekė 17,1 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis) – 6,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu, išankstinius duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per devynis šių metų mėnesius siekė 17,1 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis) – 6,3 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu, išankstinius duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.

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Vien rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, prekyba augo 0,5 proc. iki 1,98 mlrd. eurų, o palyginti su pernai rugsėju, augimas siekė 5,6 proc.

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Maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį padidėjo 0,3 proc., ne maisto – 0,7 proc., degalų – 0,1 proc., per metus – atitinkamai augo 1,4 proc., 11,9 proc. ir smuko 1,7 procento. 

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Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) per devynis mėnesius siekė 1,4 mlrd. eurų – 5,2 proc. daugiau nei pernai, o vien rugsėjį –  169,5 mln. eurų – 2,4 proc. daugiau nei rugpjūtį ir 9,6 proc. daugiau nei prieš metus.

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Labiausiai šiemet augo nespecializuotų parduotuvių apyvarta – 23,6 proc., užsakomasis pardavimas paštu arba internetu – 16,5 proc., tuo metu sumažėjo specializuotų parduotuvių apyvarta – 3,1 procento.

Per mėnesį labiausiai didėjo tekstilės, drabužių ir avalynės prekyba  – 1,6 proc., farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekių – 1 proc., informacijos ir ryšių technologijų įrangos, kultūros ir poilsio prekių, laikrodžių, juvelyrinių dirbinių  – 0,9 proc., tuo metu smuko tik nespecializuotų parduotuvių prekyba – 1,1 procento.

Duomenys pateikiami pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis.

indeliai.lt

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