Mažmeninė prekyba šiemet augo 6,3 proc., restoranų – 5,2 proc.

Vien rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, prekyba augo 0,5 proc. iki 1,98 mlrd. eurų, o palyginti su pernai rugsėju, augimas siekė 5,6 proc.
Maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį padidėjo 0,3 proc., ne maisto – 0,7 proc., degalų – 0,1 proc., per metus – atitinkamai augo 1,4 proc., 11,9 proc. ir smuko 1,7 procento.
Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) per devynis mėnesius siekė 1,4 mlrd. eurų – 5,2 proc. daugiau nei pernai, o vien rugsėjį – 169,5 mln. eurų – 2,4 proc. daugiau nei rugpjūtį ir 9,6 proc. daugiau nei prieš metus.
Labiausiai šiemet augo nespecializuotų parduotuvių apyvarta – 23,6 proc., užsakomasis pardavimas paštu arba internetu – 16,5 proc., tuo metu sumažėjo specializuotų parduotuvių apyvarta – 3,1 procento.
Per mėnesį labiausiai didėjo tekstilės, drabužių ir avalynės prekyba – 1,6 proc., farmacijos, medicinos ir kosmetikos prekių – 1 proc., informacijos ir ryšių technologijų įrangos, kultūros ir poilsio prekių, laikrodžių, juvelyrinių dirbinių – 0,9 proc., tuo metu smuko tik nespecializuotų parduotuvių prekyba – 1,1 procento.
Duomenys pateikiami pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis.