Pramonė šiemet Lietuvoje augo 5,1 proc.

Vien rugsėjį jos vertė siekė 3,6 mlrd. eurų ir per mėnesį išaugo 1,8 proc., o per metus – padidėjo 7 proc., antradienį pranešė Valstybės duomenų agentūra.
Per mėnesį padidėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija – 17,3 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 11,4 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamybos produkcija – 11,3 procento.
Tuo metu sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 45,4 proc., kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos – 7,8 proc., medienos bei medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos produkcija – 6,8 procento.