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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Prosperus“ užbaigė „Ozo“ įsigijimą

2026-10-27 09:54 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 09:54
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Lietuvos kapitalo investicijų fondų valdymo bendrovė „Investicijų valdymas Prosperus“ (prekės ženklas „Prosperus Asset Management“) užbaigė 200 mln. eurų vertės prekybos ir pramogų centro „Ozas“ Vilniuje, šalia arenos „Arena Vilnius“ (buvusi „Twinsbet“) ir netoli „Akropolio“, įsigijimo sandorį.

Prekybos centras „Ozas” Žygimantas Gedvila/ELTA

Lietuvos kapitalo investicijų fondų valdymo bendrovė „Investicijų valdymas Prosperus“ (prekės ženklas „Prosperus Asset Management“) užbaigė 200 mln. eurų vertės prekybos ir pramogų centro „Ozas“ Vilniuje, šalia arenos „Arena Vilnius“ (buvusi „Twinsbet“) ir netoli „Akropolio“, įsigijimo sandorį.

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Tai antras pagal dydį investicinis prekybos centro sandoris Lietuvoje ir vienas didžiausių tokių sandorių Baltijos šalyse pastaraisiais metais, antradienį pranešė „Prosperus“.

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„Užbaigtas sandoris patvirtina mūsų gebėjimą sutelkti investuotojų kapitalą, užsitikrinti bankų finansavimą ir įgyvendinti didelio masto įsigijimą iš tarptautinės grupės. „Ozas“ tampa pagrindu kitam mūsų veiklos etapui“, – pranešime teigė „Prosperus Asset Management“ vadovas Gediminas Baltakis.

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Anot pranešimo, po šio įsigijimo bendra „Prosperus“ valdomų įmonių turto vertė viršijo 0,5 mlrd. eurų, o „Ozas“ tapo pirmuoju uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtos investicijų bendrovės „Prosperus Retail Property Fund“ portfelio objektu.

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G. Baltakio teigimu, bendrovė Baltijos šalyse mato ir vertina galimybes įsigyti daugiau prekybos centrų: „Ilgalaikė fondo vizija – 1 mlrd. eurų vertės prekybos paskirties nekilnojamojo turto portfelis.“

Kaip rašė BNS, Konkurencijos taryba spalio pradžioje leido „Investicijų valdymui Prosperus“ netiesiogiai, per „Prosperus retail property fund“, įsigyti po 100 proc. bendrovių „Ozantis“ bei „NEPI Rockcastle Lithuania“ akcijų ir įgyti vienvaldę jų kontrolę.

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Rugsėjo viduryje fondas pranešė pasirašęs sutartį su PAR bendrove „NEPI Rockcastle“ dėl „Ozą“ valdančios bendrovės „Ozantis“ įsigijimo už 200 mln. eurų.

Sandoris finansuotas fondo nuosavomis lėšomis ir 135 mln. eurų sindikuota paskola, kurią lygiomis dalimis suteikė SEB ir OP bankai.

Registrų centre sandoris dar nėra registruotas. 

Kaip rašė BNS, „NEPI Rockcastle“ prekybos centrą „Ozas“ 2018 metais nusipirko iš Vokietijos kompanijos „ECE Projektmanagement“ už 124,6 mln. eurų.

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2009 metais atidarytas „Ozas“ yra vienas didžiausių prekybos ir pramogų centrų Vilniuje – jo nuomojamas plotas viršija 70 tūkst. kv. metrų, jame veikia apie 200 operatorių.

„Ozančio“ pajamos pernai siekė 21,5 mln. eurų – 3,4 proc. daugiau nei užpernai (20,8 mln. eurų), ji uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno – 10,6 proc. mažiau (11,3 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.

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Prekybos centras „Ozas” Žygimantas Gedvila/ELTA
Sandoris už 200 mln. eurų: „Prosperus“ fondui leista įsigyti prekybos centrą „Ozas“

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